«Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

Американист Дубравский: Конфликт с Ираном нанес удар по Трампу внутри США

Конфликт с Ираном нанес удар по президенту США Дональду Трампу внутри страны и может привести к серьезным внутриполитическим последствиям. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Трамп столкнулся с несколькими рисками. Это падение его собственных рейтингов и всей Республиканской партии. Также это нанесет удар по привлекательности республиканцев на ближайших выборах», — указал эксперт.

Ранее телеканал CNN сообщил, что решение Трампа начать боевые действия против Ирана вызвало негативную реакцию большинства американцев.

59% опрошенных американцев выступили против конфликта с Ираном

Хотя в январе другой опрос CNN показал, что 89 процентов опрошенных граждан США считают Иран «врагом», решение Трампа нанести удар крайне непопулярно. Кроме того, опрос американского института общественного мнения Gallup впервые в истории показал, что большинство американцев в конфликте Израиля и Палестины поддерживают последнюю.

Как указал Дубравский, эти соцопросы показывают главную ошибку Трампа — он не объяснил американцам цели боевых действий.

Есть сложности с объяснением, а зачем эта война вообще нужна. Трамп не объясняет американскому избирателю, в том числе республиканцам, какие здесь перед США цели, кроме как помощи Израилю Павел Дубравский американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Как следствие, собеседник предположил, что конфликт с Ираном нанесет удар по Трампу на промежуточных выборах этого года.

Промежуточные выборы в США 2026 года Промежуточные выборы в США 2026 года состоятся 3 ноября 2026 года. Они определят состав Конгресса 120-го созыва. В Палате представителей разыгрываются все 435 мест, а в Сенате 35 кресел из 100. На этих выборах противникам Трампа из Демократической партии необходимо заполучить всего 3 места в первой палате и 4 места во второй, чтобы получить большинство. Согласно текущим соцопросам, демократы в среднем на 5 или 6 процентов обходят республиканцев . В случае если демократы смогут взять Конгресс, Белый дом столкнется с проблемой «разделенного правления» — ситуацией в американской политике, когда законодательная и исполнительная ветви власти находятся в руках разных партий, из-за чего принятие большинства решений превращается в постоянное противоборство президента и Конгресса.

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Может ли Трампу помешать Конгресс в конфликте с Ираном?

Как отмечает издание RealClearPolitics, демократы в Конгрессе хотят помешать Трампу вести боевые действия, применив Закон о военных полномочиях — резолюцию времен войны во Вьетнаме, которая ограничивает возможности президента развертывать войска без одобрения законодателей.

Дональд Трамп только что втянул Америку в полномасштабный конфликт против одного из наших самых ярых противников без плана, без конечной цели и без разрешения Конгресса и даже без обсуждения на глазах у американского народа Чак Шумер лидер меньшинства в Сенате

На этом фоне государственный секретарь США Марко Рубио усомнился, что демократы добьются успеха: «Ни одна президентская администрация никогда не признавала Закон о военных полномочиях конституционным, ни президенты-республиканцы, ни президенты-демократы».

Как отметил Дубравский, противники Трампа ограничены в своих возможностях и он пользуется действующим законодательством, чтобы вести боевые действия.

Пока у республиканцев большинство, такие резолюции могут и не пройти голосование в Сенате (...) Кроме того, Трамп действует верно, с точки зрения закона — он имеет право наносить удары до 60 дней, поэтому время у него есть Павел Дубравский американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Кроме того, хозяин Белого дома может и не подписать такой документ, наложив на него право вето.

Что известно о спорах внутри администрации Трампа?

При этом Дубравский подчеркнул, что удары по Ирану могли вызвать споры внутри самой администрации Трампа.

Ранее газета Financial Times обратила внимание на молчание вице-президента США Джей Ди Вэнса, известного своими изоляционистскими взглядами. По данным издания, такое поведение в первые дни конфликта может сигнализировать о расколе в его отношениях с Трампом.

Вэнс почти в течение 72 часов не делал никаких публичных комментариев по поводу военной кампании. Он активный пользователь соцсетей и один из самых ярых защитников президента, поэтому его молчание бросилось в глаза Financial Times газета

Вице-президент появился в эфире телеканала Fox News лишь спустя несколько дней после начала операции и заявил, что США располагают множеством возможностей в военных действиях. Он также отметил, что операция может занять больше времени, чем предполагалось. Авторы обратили внимание на резкую смену тона Вэнса, построившего свой политический имидж на противодействии военным интервенциям по всему миру.

По словам Дубравского, ситуация с Вэнсом остается запутанной.

Источники разных изданий говорят противоречивые вещи. По мнению одних, он сам мог сказать «давайте жахнем», а другие полагают, что он отстранен от принятия решений (...) Это может привести к общей переоценке роли Вэнса в администрации Павел Дубравский американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Кроме того, американист указал на противоречащие друг другу заявления Трампа и Рубио. Поэтому он предположил, что госсекретарь также мог не участвовать в планировании атаки по Ирану, хотя известен своими жесткими взглядами на внешнюю политику.

«Рубио не до конца был поставлен в известность по поводу самой операции. Он сам утверждал на встречах с конгрессменами, что главная цель — это поразить места, где обогащают уран и все, что связано с ядерным вооружением. Но, как мы видим, у Трампа совершенно иная риторика, вплоть до требований сменить политический режим», — резюмировал политолог.

Ранее журнал Politico сообщил, что ключевую роль в решении Трампа нанести удары по Ирану оказали не его окружение, а сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Решение Трампа начать войну стало очередным свидетельством того, что воинственно настроенные голоса, которым он когда-то публично сопротивлялся взяли вверх (...) Однако стратегия Трампа вызвала вопросы у некоторых его собственных сторонников Politico журнал

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

С какими военными проблемами США столкнулись в Иране?

Ранее британский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви рассказал в беседе с «Лентой.ру», что США столкнулись с проблемами в армии из-за конфликта с Ираном, и администрация президента Дональда Трампа показывает признаки раскола по этому вопросу.

Возникают вопросы о напряженности внутри американских вооруженных сил и о том, насколько быстро они израсходуют свои военные запасы. Они также могут раскрыть некоторые свои технологии и потенциал, доведя себя до истощения в ненужной войне Даниэль Леви британский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток»

При этом Леви подчеркнул, что не все в Белом доме согласны с курсом Трампа по Ирану. По его словам, такая стратегия вызывает недовольство тех чиновников, которые нацелены на сдерживание Китая, а не ввязывание в ближневосточные конфликты.