В молчании Вэнса по атаке на Иран увидели раскол в отношениях с Трампом

Молчание вице-президента США Джей Ди Вэнса в течение нескольких дней после начала операции против Ирана может сигнализировать о расколе в отношениях с президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет Financial Times.

«Вэнс почти в течение 72 часов не делал никаких публичных комментариев по поводу военной кампании. Будучи активным пользователем соцсетей и одним из самых ярых защитников президента, его молчание бросилось в глаза», — говорится в материале.

Вице-президент появился в эфире телеканала Fox News лишь спустя несколько дней после начала операции и заявил, что США располагают множеством опций в военных действиях. Он также отметил, что операция может занять больше времени, чем предполагалось ранее. Авторы обратили внимание на резкую смену тона Вэнса, построившего свой политический имидж на противодействии военным интервенциям по всему миру.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху окончательно договорились об атаке на Иран еще во время телефонного разговора, состоявшегося 23 февраля.

