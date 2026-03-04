Стало известно об «изменившем Ближний Восток» разговоре Трампа и Нетаньяху

Axios: Трамп и Нетаньяху договорились о начале атаки на Иран по телефону

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о начале атаки на Иран во время телефонного разговора 23 февраля. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Разговор 23 февраля, который портал называет поворотным моментом, «изменившим Ближний Восток», был частью многомесячной интенсивной координации между двумя лидерами, которые, по словам американских и израильских официальных лиц, встречались дважды и 15 раз разговаривали по телефону за два месяца до войны.

По данным трех источников, Нетаньяху сообщил Трампу, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи встретится вместе с советниками 28 февраля. Уточняется, что США и Израиль рассматривали возможность нанесения удара по Ирану на неделю раньше, но отложили его по разведывательным и оперативным соображениям, включая плохую погоду.

При этом Трамп склонялся к нанесению удара по Ирану еще до того, как узнал разведывательные данные о Хаменеи, но не решил, когда это произойдет, пока Нетаньяху ему не позвонил. Сообщается, что первоначальные данные ЦРУ, собранные по указанию главы Белого дома, подтвердили информацию о Хаменеи от израильской разведки.

Американские чиновники отметили, что во время ежегодного послания американского лидера конгрессу на следующий день после звонка президент принял «сознательное решение» не сосредотачиваться чрезмерно на Тегеране, чтобы аятолла не смог укрыться до того, как удар будет нанесен.

ЦРУ полностью подтвердило разведывательные данные по Хаменеи к 26 февраля, а спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер позвонили из Женевы после переговоров с Ираном и заявили, что они зашли в тупик.

Уиткофф и Кушнер, по словам одного источника, доложили Трампу, что будут настаивать и бороться за заключение сделки, однако добавили, что иранцы показали нежелание заключить ту сделку, которая устроит США. После этого 27 февраля в 15:38 по восточному времени Трамп отдал окончательный приказ о начале атаки на Иран.

Ранее стало известно, что Трамп готов поддержать иранских ополченцев, готовых взять в руки оружие для смены власти в стране. Также американский лидер продолжает обдумывать несколько вариантов того, кто займет пост нового иранского лидера.