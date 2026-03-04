Трамп решил поддержать ополченцев для смены власти в Иране

WSJ: Трамп готов поддержать иранских ополченцев для смены власти в Иране

Президент США Дональд Трамп готов поддержать иранских ополченцев, готовых взять в руки оружие для смены власти в стране, и продолжает публично и в частном порядке обдумывать несколько вариантов того, кто должен сменить свергнутого лидера страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Как сообщили официальные лица, в воскресенье, 28 февраля, Трамп провел переговоры с курдскими лидерами и продолжает взаимодействовать с другими местными чиновниками, которые могут использовать слабость Тегерана для достижения успехов. Уточняется, что курды располагают значительными силами вдоль ирано-иракской границы, а Израиль бомбил позиции в западном Иране, что породило предположения о том, что это создает условия для наступления курдов.

По словам источников, американский лидер еще не принял окончательного решения по этому вопросу, в том числе о том, будет ли он предоставлять оружие, обучение или разведывательную поддержку антиправительственным группам.

Американские чиновники и аналитики также отмечают, что Трамп в режиме реального времени решает, что делать с будущим Ирана, временами размышляя о заключении сделки с режимом, а временами планируя его полное свержение.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что цель военной операции США в Иране — уничтожение потенциала в области баллистических ракет и способности производить их, а не смена власти. Однако он отметил, что если это случится, Вашингтон не будет сильно расстроен.