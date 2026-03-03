Рубио заявил об отсутствии у США планов по смене власти в Иране

Рубио: Цель США в Иране — не смена власти, а уничтожение баллистических ракет

Цель военной операции США в Иране — уничтожение потенциала в области баллистических ракет и способности производить их, а не смена власти. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в разговоре с прессой, опубликованном на официальном сайте американского правительства.

«Мы не будем против, мы не будем сильно расстроены, и мы надеемся, что иранский народ сможет свергнуть это правительство и установить новое будущее для этой страны. Мы бы очень хотели, чтобы это стало возможным. Но цель этой миссии — уничтожение их потенциала в области баллистических ракет и военно-морского флота», — сказал он.

Американский госсек отметил, что Вашингтон очень бы хотел, чтобы Иран не управлялся радикальными шиитскими священнослужителями, поскольку руководство этой страны не отражает народ Ирана. Он подчеркнул, что если США могут что-то сделать, чтобы помочь им в будущем, то они открыты для этого.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что развитие иранской ракетной программы представляло бы «колоссальную угрозу» безопасности Соединенных Штатов. Он уточнил, что к моменту начала операции США Тегеран уже имел в своем арсенале ракеты, способные нанести удар по Европе и американским военным базам в регионе.