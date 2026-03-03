«Мы выбиваем из них всю дурь». Трамп рассказал о ситуации на Ближнем Востоке и назвал «колоссальную угрозу» со стороны Ирана

Трамп: Иранская ракетная программа представляла бы колоссальную угрозу США

Развитие иранской ракетной программы представляло бы «колоссальную угрозу» безопасности Соединенных Штатов. К такому выводу пришел американский глава Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме.

Программа режима по созданию конвенциональных баллистических ракет развивалась быстро и стремительно, представляя собой явную колоссальную угрозу для США и наших войск, дислоцированных за рубежом Дональд Трамп Президент США

По словам политика, к моменту начала операции США Тегеран уже имел в своем арсенале ракеты, способные нанести удар по Европе и американским военным базам в регионе. Кроме того, Иран был близок к созданию межконтинентальных ракет, которые представляли бы угрозу территории Соединенных Штатов.

Операция США против Ирана продлится от четырех до пяти недель

До этого Дональд Трамп порассуждал на тему сроков военной операции США против Ирана. По его словам, она может продлиться от четырех до пяти недель, но ее сроки могут быть увеличены.

«Мы с самого начала прогнозировали четыре-пять недель. Однако у нас есть потенциал, позволяющий продолжать намного дольше», — отметил политик.

Кроме того, Дональд Трамп не исключает проведение наземной операции в Иране при необходимости. Однако глава Белого дома добавил, что такого рода военные мероприятия, «вероятно, не понадобятся».

У меня нет никаких возражений против отправки войск для наземной операции. Другие президенты говорят: "Не будет никаких наземных операций". Я же так не говорю Дональд Трамп Президент США

Иран мог получить ЯО еще три года назад

Но и на этом весьма эмоциональные высказывания со стороны американского политика не закончились. В соцсетях Трамп заявил, что Иран мог получить ядерное оружие еще три года назад. В том случае, если бы Соединенные Штаты не вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана.

Он также добавил, что считает СВПД самой опасной сделкой, в которую когда-либо вступали Штаты.

«Если бы я не разорвал ужасную ядерную сделку Барака Обамы с Ираном (СВПД), у Ирана было бы ядерное оружие три года назад», — указал политик.

Кроме того, Дональд Трамп рассказал, что самым большим сюрпризом были нападения Ирана на арабские страны региона — Бахрейн, Иорданию, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. По словам американского лидера, арабские лидеры выносливы и умны. Он подчеркнул, что иранцы стреляли в жилой дом и это разозлило лидеров стран Ближнего Востока.

Трамп анонсировал «большую волну» ударов по Ирану

Глава Белого дома накануне заявил, что Штаты еще не начинали наносить сильные удары по Ирану. При этом США ожидали, что операция против Ирана продлится около четырех недель, однако она идет «с опережением графика».

Мы выбиваем из них всю дурь. Думаю, все идет очень хорошо. (...) Мы еще даже не начали наносить сильные удары по Ирану, большой волны еще не было. Большая волна скоро последует Дональд Трамп Президент США

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны.

США не наносили удары по Хаменеи и не стремились к смене власти в Иране

Ситуацию на Ближнем Востоке прокомментировал и конгрессмен Майк Тернер, ссылаясь на заявление госсекретаря США Марко Рубио. Он отметил, что главной целью американских ударов была военная инфраструктура исламской республики.

«И вчера, когда у меня была возможность поговорить с госсекретарем Рубио, я задал этот вопрос, и он очень ясно ответил, что мы не нацеливались на Хаменеи и что мы не нацеливались на руководство Ирана», — рассказал Тернер.

Кроме того, министр войны США Пит Хегсет во время пресс-конференции заявил, что американских войск в Иране на данный момент нет. Однако он не исключил возможности их применения в будущем, отказавшись разглашать варианты действий. Хегсет добавил, что для достижения целей США в Иране «необязательно размещать там 200 тысяч человек и оставаться там на 20 лет».

Также министр признал, что воздушная операция США «Эпическая ярость» против Ирана является «самой сложной и точной» за всю историю. По его словам, американские военные наносят «точечные, сокрушительные и беспощадные удары».

Президент Трамп гарантирует, что наши враги поймут, что мы зайдем настолько далеко, насколько это будет необходимо для продвижения американских интересов Пит Хегсет Министр войны США

США осознали невозможность сделки с Ираном

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф также рассказал журналистам, что невозможность сделки с Ираном представители Соединенных Штатов осознали еще в ходе второго раунда переговоров с Тегераном. По его словам, третью встречу Вашингтон рассматривал в качестве последнего шанса.

Иран и США провели три раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи, американскую — Уиткофф.

Помимо этого, репортер кремлевского пула Дмитрий Смирнов в сети вспомнил слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о высокой цене нападения США на Иран. В 2024 году американский политик заявлял, что основной интерес Вашингтона заключается в том, чтобы не вступать в войну с исламским государством.

Интересы Америки порой будут отличаться. Иногда наши интересы совпадают, а иногда — расходятся. И, на мой взгляд, наш основной интерес заключается в том, чтобы не вступать в войну с Ираном. Это стало бы колоссальным отвлечением ресурсов и обошлось бы нашей стране чрезвычайно дорого Джей Ди Вэнс Вице-президент США

Убийство Хаменеи принесет США и Израилю лишь позор

Говоря о международной реакции на слова и действия американских властей, можно отметить весьма воинственный настрой у ряда политиков. Так, президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи принесет Соединенным Штатам и Израилю лишь позор.

В ночь на воскресенье, 1 марта, Иран официально подтвердил гибель Хаменеи — он погиб в первые часы военной операции Израиля и США. Сообщалось, что в момент ракетной атаки верховный лидер находился при исполнении служебных обязанностей.

В свою очередь, спецподразделение «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявили, что чиновники Соединенных Штатов и Израиля отныне не будут в безопасности, «даже находясь у себя дома». В КСИР не успокоятся, до тех пор, пока враги не будут побеждены.

В Кремле же рассказали, что российская сторона выражает разочарование из-за того, что на фоне сообщений о прогрессе в переговорах США и Ирана ситуация деградировала до прямой агрессии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.