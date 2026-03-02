Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:39, 2 марта 2026Мир

Глава Пентагона сделал заявление об операции в Иране

Хегсет: Операция против Ирана является самой сложной за всю историю
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Воздушная операция США «Эпическая ярость» против Ирана является «самой сложной и точной» за всю историю. С таким утверждением выступил глава Пентагона Пит Хегсет, его слова приводит The Guardian.

«На протяжении 47 долгих лет иранский режим вел жестокую одностороннюю войну против Америки. Они сделали это ценой крови наших людей, взрывов заминированных автомобилей в Бейруте, ракетных обстрелов наших кораблей, расправ в наших посольствах, придорожных бомб в Ираке и Афганистане. Не мы начинали эту войну, но при президенте [США Дональде] Трампе мы ее заканчиваем», — заявил глава американского оборонного ведомства.

По словам Хегсета, американские военные наносят «точечные, сокрушительные и беспощадные удары».

Ранее Трамп заявил о готовности американских военных продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель при необходимости. По его словам, для Израиля и США «не составит труда» поддерживать интенсивность боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла супруга Хаменеи

    Россиянам посоветовали не ехать в одну страну Азии из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Стало известно о возможных способах Ирана устроить теракты в США

    США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400

    Глава Пентагона сделал заявление об операции в Иране

    «Антивоенный комитет России» оказался террористическим

    Кремль оценил влияние конфликта США с Ираном на переговоры по Украине

    Назван возможный верховный лидер Ирана после Хаменеи

    Захарова возмутилась отсутствием реакции Запада на взрыв возле офиса российского канала

    Названа безопасная суточная норма колы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok