Глава Пентагона сделал заявление об операции в Иране

Хегсет: Операция против Ирана является самой сложной за всю историю

Воздушная операция США «Эпическая ярость» против Ирана является «самой сложной и точной» за всю историю. С таким утверждением выступил глава Пентагона Пит Хегсет, его слова приводит The Guardian.

«На протяжении 47 долгих лет иранский режим вел жестокую одностороннюю войну против Америки. Они сделали это ценой крови наших людей, взрывов заминированных автомобилей в Бейруте, ракетных обстрелов наших кораблей, расправ в наших посольствах, придорожных бомб в Ираке и Афганистане. Не мы начинали эту войну, но при президенте [США Дональде] Трампе мы ее заканчиваем», — заявил глава американского оборонного ведомства.

По словам Хегсета, американские военные наносят «точечные, сокрушительные и беспощадные удары».

Ранее Трамп заявил о готовности американских военных продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель при необходимости. По его словам, для Израиля и США «не составит труда» поддерживать интенсивность боевых действий.