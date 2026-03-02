Трамп заявил о готовности США атаковать Иран в течение месяца

Трамп: США готовы атаковать Иран в течение 4-5 недель при необходимости

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности американских военных продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель при необходимости. Об этом он сообщил в интервью газете The New York Times (NYT).

По его словам, для Израиля и Соединенных Штатах «не составит труда» поддерживать интенсивность боевых действий. Трамп также подчеркнул, что у США огромный объем боеприпасов. Он уточнил, что Соединенные Штаты хранят боеприпасы по всему миру, в разных странах.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.