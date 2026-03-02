Реклама

Трамп рассказал о самом большом сюрпризе со стороны Ирана

Трамп: Самым большим сюрпризом были нападения Ирана на арабские страны региона
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Самым большим сюрпризом были нападения Ирана на арабские страны региона — Бахрейн, Иорданию, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает CNN.

«Мы были удивлены. Мы сказали им: "Мы справимся с этим", и теперь они хотят сражаться. И они ведут агрессивную борьбу. Они собирались принимать очень малое участие, а теперь настаивают на своем участии», — сказал он.

По словам американского лидера, арабские лидеры выносливы и умны. Он подчеркнул, что иранцы, стреляли в жилой дом, что разозлило лидеров стран Ближнего Востока.

Ранее Трамп заявил, что военная операция против Ирана продлится менее 4 недель. Глава Белого дома отметил, чо не хочет, чтобы конфликт затянулся слишком надолго.

