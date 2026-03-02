Трамп назвал сроки окончания операции против Ирана

Трамп заявил, что военная операция против Ирана продлится менее 4 недель

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана продлится менее четырех недель. Об этом он заявил в интервью CNN.

«Я не хочу, чтобы это затянулось слишком надолго. Я всегда думал, что это займет четыре недели. И мы немного опережаем график», — заявил Трамп.

Ранее американист, программный менеджер Российского совета по международным делам Константин Суховерхов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что кончина верховного лидера Ирана Али Хаменеи не является конечной задачей операции США и Израиля против Исламской Республики.

По его словам, вооруженные действия продолжатся до тех пор, пока Иран «полностью не пойдет на попятную». Суховерхов не исключает, что Вашингтон может предпочесть такому радикальному исходу полумеру, когда Тегеран станет просто «договороспособным».

