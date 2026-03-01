Дальнейшие шаги Трампа против Ирана назвали

Американист Суховерхов: Кончина Хаменеи не является конечной задачей США в Иране

Кончина верховного лидера Ирана Али Хаменеи не является конечной задачей операции США и Израиля против Исламской Республики. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил американист, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов.

Он считает, что Вашингтон (в том числе президент США Дональд Трамп) хочет своей операцией решить куда больше задач.

США, начав такого масштаба операцию против Ирана, будут преследовать намного больше задач. То есть смepть лидера Ирана — это лишь символический и идеологический удар для верхушки Ирана, который содержит следующий посыл: «если мы узнали, где находится Хаменеи, и смогли достать его, то уж вы все точно не в безопасности» Константин Суховерхов американист, программный менеджер РСМД

Эксперт считает, что операция США и Израиля продолжится до тех пор, пока Иран «полностью не пойдет на попятную». Суховерхов не исключает, что Вашингтон может предпочесть такому радикальному исходу полумеру, когда Тегеран станет просто «договороспособным».

Американист отдельно отмечает, что США в дальнейшем будут наносить удары по объектам, связанным с ядерной программой Ирана, а также по военным базам и центрам принятия решений.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, целью которой стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны. Тогда же начали появляться сообщения журналистов о кончине Хаменеи в результате удара по его резиденции. Тегеран официально признал это утром 1 марта, назвав это «открытой войной против всех мусульман».