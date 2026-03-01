Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:37, 1 марта 2026МирЭксклюзив

Дальнейшие шаги Трампа против Ирана назвали

Американист Суховерхов: Кончина Хаменеи не является конечной задачей США в Иране
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Matt Rourke / AP

Кончина верховного лидера Ирана Али Хаменеи не является конечной задачей операции США и Израиля против Исламской Республики. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил американист, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов.

Он считает, что Вашингтон (в том числе президент США Дональд Трамп) хочет своей операцией решить куда больше задач.

США, начав такого масштаба операцию против Ирана, будут преследовать намного больше задач. То есть смepть лидера Ирана — это лишь символический и идеологический удар для верхушки Ирана, который содержит следующий посыл: «если мы узнали, где находится Хаменеи, и смогли достать его, то уж вы все точно не в безопасности»

Константин Суховерховамериканист, программный менеджер РСМД

Эксперт считает, что операция США и Израиля продолжится до тех пор, пока Иран «полностью не пойдет на попятную». Суховерхов не исключает, что Вашингтон может предпочесть такому радикальному исходу полумеру, когда Тегеран станет просто «договороспособным».

Американист отдельно отмечает, что США в дальнейшем будут наносить удары по объектам, связанным с ядерной программой Ирана, а также по военным базам и центрам принятия решений.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, целью которой стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны. Тогда же начали появляться сообщения журналистов о кончине Хаменеи в результате удара по его резиденции. Тегеран официально признал это утром 1 марта, назвав это «открытой войной против всех мусульман».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аятолла объявил джихад против США и Израиля

    В районе посольства США в Пакистане началась стрельба

    Подвергшийся атаке Ирана танкер начал тонуть

    В Дубае обломок иранской ракеты упал на судно с моряками из России

    В Норвегии назвали Большунова печальным персонажем с жалкими заявлениями

    Макрон прокомментировал перехват якобы связанного с Россией танкера

    На российских танках появилась новая защита от дронов

    В Азербайджане рассказали об использовании своей территории для ударов по Ирану

    Северная Корея назвала незаконными удары США и Израиля по Ирану

    Глава МИД Китая обсудил с Лавровым ситуацию в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok