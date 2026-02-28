Реклама

21:41, 28 февраля 2026Мир

В США назвали цели операции в Иране

CENTCOM: Целями США в Иране являются объекты командования КСИР и аэродромы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Air Force / Reuters

Целями операции США в Иране являются объекты командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР), аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Целями являлись объекты командования и контроля Корпуса стражей исламской революции, средства противовоздушной обороны Ирана, места запуска ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также военные аэродромы», — говорится в сообщении.

Ранее представитель CENTCOM Тим Хокинс сообщил о расследовании ракетного удара по школе в Иране. Он добавил, что для Вашингтона защита гражданского населения имеет первостепенное значение.

