Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:27, 28 февраля 2026Мир

В США прокомментировали удар по женской школе в Иране

Представитель CENTCOM Хокинс: США расследуют ракетный удар по школе в Иране
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Social Media / via Reuters TV

Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс сообщил о расследовании ракетного удара по школе в Иране. Его слова передает журналистка телеканала CNN Наташа Бертранд в социальной сети X.

«Нам известно о сообщениях о причинении вреда гражданскому населению в результате продолжающихся военных операций. Мы серьезно относимся к этим сообщениям и проводим их расследование», — сказано в сообщении.

Также Хокинс добавил, что для Вашингтона защита гражданского населения имеет первостепенное значение, и они будут продолжать принимать все доступные меры предосторожности для минимизации риска непреднамеренного вреда.

Ранее сообщалось, что израильские удары разрушили женскую школу в иранском Минабе в провинции Хормозган на юге страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран перекрыл Ормузский пролив

    Находящаяся в Дубае «Мисс Россия — 2022» рассказала о сбитых у нее над головой ракетах

    Эрдоган осудил Иран

    В США прокомментировали удар по женской школе в Иране

    Опубликовано видео ракетного удара по Бахрейну

    Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов по Ирану

    Мерц прокомментировал удары Израиля и США по Ирану

    По иранскому городу с действующей АЭС нанесли удар

    Плющенко назвал причину провала Малинина на Олимпиаде-2026

    В МИД Ирана назвали нападение США и Израиля объявлением войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok