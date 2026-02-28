В США прокомментировали удар по женской школе в Иране

Представитель CENTCOM Хокинс: США расследуют ракетный удар по школе в Иране

Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс сообщил о расследовании ракетного удара по школе в Иране. Его слова передает журналистка телеканала CNN Наташа Бертранд в социальной сети X.

«Нам известно о сообщениях о причинении вреда гражданскому населению в результате продолжающихся военных операций. Мы серьезно относимся к этим сообщениям и проводим их расследование», — сказано в сообщении.

Также Хокинс добавил, что для Вашингтона защита гражданского населения имеет первостепенное значение, и они будут продолжать принимать все доступные меры предосторожности для минимизации риска непреднамеренного вреда.

Ранее сообщалось, что израильские удары разрушили женскую школу в иранском Минабе в провинции Хормозган на юге страны.