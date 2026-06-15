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02:01, 15 июня 2026Из жизни

Надзирательница целовалась с заключенным в мастерской и попала под суд

В Великобритании надзирательница попала под суд за поцелуи с заключенным убийцей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: ChameleonsEye / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании сотрудницу тюрьмы строго режима Белмарш уличили в запретных отношениях с заключенным. Об этом пишет Daily Mail.

30-летняя надзирательница Мишель Молвер попала под суд за роман с 23-летним Кемаем Матюриным, отбывавшим наказание в той же тюрьме, где она работала. Мужчина оказался за решеткой в 16 лет за участие в расправе над 20-летним мужчиной.

Молвер познакомилась с Матюриным, поскольку отвечала за трудоустройство заключенных после выхода на свободу. Она призналась, что целовалась с преступником в мастерской и отправляла ему письма. При этом она заявила, что не считает это преступлением.

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Ранее сообщалось, что в Великобритании надзирательница Микаэла Кроуфорд избежала тюрьмы, несмотря на запретные отношения с заключенным Карлом Катлу. Ее приговорили к условному сроку, поскольку выяснилось, что она одна воспитывает 10-летнего сына.

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