Надзирательница целовалась с заключенным в мастерской и попала под суд

В Великобритании надзирательница попала под суд за поцелуи с заключенным убийцей

В Великобритании сотрудницу тюрьмы строго режима Белмарш уличили в запретных отношениях с заключенным. Об этом пишет Daily Mail.

30-летняя надзирательница Мишель Молвер попала под суд за роман с 23-летним Кемаем Матюриным, отбывавшим наказание в той же тюрьме, где она работала. Мужчина оказался за решеткой в 16 лет за участие в расправе над 20-летним мужчиной.

Молвер познакомилась с Матюриным, поскольку отвечала за трудоустройство заключенных после выхода на свободу. Она призналась, что целовалась с преступником в мастерской и отправляла ему письма. При этом она заявила, что не считает это преступлением.

Ранее сообщалось, что в Великобритании надзирательница Микаэла Кроуфорд избежала тюрьмы, несмотря на запретные отношения с заключенным Карлом Катлу. Ее приговорили к условному сроку, поскольку выяснилось, что она одна воспитывает 10-летнего сына.