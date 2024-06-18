Ректор университета тайно снимал порно, в котором его жена занималась сексом с другими мужчинами. Как его разоблачили?

Уволенный ректор университета в США рассказал о съемках порно с участием жены

Ректор Университета Висконсина в Ла-Кроссе, уволенный за съемки фильмов для взрослых с участием профессиональных порнозвезд, рассказал историю своего тайного хобби изданию Business Insider. Как оказалось, он начал порнокарьеру, поскольку не мог найти подходящего любовника для жены. Его выдала неожиданная популярность кулинарного порношоу, которое он выложил на xHamster и Pornhub. Теперь бывший ректор сравнивает себя с античным мыслителем Сократом и требует свободы слова.

Снять порно ректору посоветовал стриптизер, который занимался сексом с его женой

63-летний Джо Гоу с 2007 года возглавлял крупный вуз с 10 тысячами студентов. Его супруга, 56-летняя Кармен Уилсон, была профессором того же университета. Они стали встречаться в 2013 году и обнаружили, что у них много общего: оба веганы, у обоих были неудачные браки, оба мечтали о более разнообразной сексуальной жизни.

Гоу и Уилсон сразу договорились, что моногамия их не интересует. Однако найти альтернативу оказалось сложнее, чем они думали. Секс втроем со знакомыми вызывал у них чувство неловкости. Полиаморные отношения показались им слишком сложными. Посетители местного свингерского клуба вызывали отвращение: эти люди, по словам Гоу, явно пренебрегали гигиеной.

Кармен Уилсон и Джо Гоу Кадр: Dr. Todd Grande / YouTube

Удобнее всего было нанимать девушек-эскортниц, но в этом случае Уилсон оставалась ни с чем. В западном Висконсине, где они работали, секс-работники мужского пола — редкость. Выход нашелся случайно. Во время поездки в Чикаго пара пригласила стриптизера для персонального шоу в их гостиничном номере. После танца он согласился заняться сексом с Уилсон бесплатно, а Гоу все снял на видео.

Стриптизер рассказал им, что настоящих порнозвезд тоже можно нанять для частных съемок, и посоветовал посетить порноконференцию Exxxotica.

Уилсон и Гоу потратили 80 тысяч долларов на 18 порнофильмов собственного производства

Уилсон и Гоу последовали совету стриптизера и стали приглашать порноактеров обоих полов, заниматься с ними сексом и снимать это на видео. Гонорар первому порноактеру обошелся им в тысячу долларов. За аренду порностудии с профессиональной съемочной группой, гримерами и монтажерами пришлось заплатить всего 2350 долларов. На 18 порнофильмов собственного производства у них ушло около 80 тысяч долларов (семь миллионов рублей).

И Уилсон, и Гоу обнаружили, что не испытывают ревности, когда видят друг друга с чужими людьми. Наоборот, Гоу нравилось наблюдать, как Уилсон занимается сексом с мускулистыми молодыми порноактерами. Он обнаружил, что это его возбуждает, и часто мастурбировал под порно, которое сам же и снял. Это, по его словам, помогало дотерпеть до выходных.

Кулинарное порношоу Джо Гоу и Кармен Уилсон Кадр: Dr. Todd Grande / YouTube

В сентябре 2023 года Гоу объявил, что намерен уйти в отставку с поста ректора. Он и Уилсон думали, что их академические карьеры близятся к концу, поэтому решили опубликовать свои порнофильмы на OnlyFans. Однако там их никто не смотрел. Тогда по совету знакомого монтажера пара выложила на популярных бесплатных порносайтах xHamster и Pornhub кулинарный порносериал Sexy Healthy Cooking, который они снимали. В нем Гоу и Уилсон общались с работниками порноиндустрии, готовили с ними веганские блюда и занимались сексом.

Через неделю их видео собирали по 10 тысяч просмотров в сутки. Через две недели число просмотров перевалило за миллион.

После увольнения Гоу стал сравнивать себя с Сократом и говорит, что его заставляют «выпить цикуту»

На успех подобных масштабов Гоу и Уилсон не рассчитывали. При таком количестве зрителей сохранить анонимность почти невозможно. Рано или поздно порно с их участием увидит кто-то, способный узнать их в лицо, и тогда разоблачение неизбежно. Так и произошло.

Администрация университета назвала действия Гоу отвратительными и обвинила его в причинении ущерба репутации вуза, которым он руководил. Его уволили с поста ректора и предложили добровольно разорвать постоянный контракт преподавателя, который с ним заключен. Такой контракт заключается пожизненно и предназначен специально для того, чтобы профессора могли сохранять независимость от администрации. Учебное заведение не может расторгнуть его по собственной инициативе.

Университет, где преподавали Джо Гоу и Кармен Уилсон Кадр: Dr. Todd Grande / YouTube

Гоу отказался. Тогда администрация университета наняла стороннюю юридическую фирму, которая должна была провести оценку произошедшего и определить правомерность его работы в учебном заведении. Гоу уличили в 21 нарушении правил университета, в том числе в отказе сотрудничать с расследованием, получении писем порнографического содержания на университетских компьютерах и «неэтичном и потенциально нелегальном поведении», заключающемся в оплате труда секс-работников.

Гоу строит свою защиту на Первой поправке к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. «Это в некотором роде суд над Сократом, — говорит он. — Его тоже обвиняли в развращении молодежи. Хотят, чтобы я выпил цикуту».

Джо Гоу Кадр: Dr. Todd Grande / YouTube

Президент университета Джей Ротман, в свою очередь, отметил, что Первая поправка к Конституции США не позволяет людям делать все, что им вздумается. «Из соображений здравого смысла должны существовать определенные ограничения на то, что говорят и делают люди, которым поручено руководить нашими вузами», — заявил он.