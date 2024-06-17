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21:04, 17 июня 2024Из жизни

Уволенный ректор университета потратил семь миллионов рублей на съемку порно с женой

В США ректор крупного университета снимал порно с женой-профессором
Джо Гоу

Джо Гоу. Кадр: NBC News

Ректор Университета Висконсина в Ла-Кроссе, уволенный за съемки порно с участием жены, рассказал о тайном хобби, на которое он потратил около 80 тысяч долларов (семь миллионов рублей). Его историю приводит издание Business Insider.

63-летний Джо Гоу с 2007 года возглавлял крупный американский вуз с 10 тысячами студентов. Его супруга, 56-летняя Кармен Уилсон, была профессором того же университета. Они стали встречаться в 2013 году и обнаружили, что у них много общего: оба веганы, у обоих были неудачные браки, оба мечтали о более разнообразной сексуальной жизни. Гоу и Уилсон сразу договорились, что моногамия их не интересует.

По совету стриптизера, встреченного в Чикаго, Уилсон и Гоу стали приглашать порноактеров обоих полов, заниматься с ними сексом и снимать это на видео. И Уилсон, и Гоу обнаружили, что не испытывают ревности, когда видят друг друга с чужими людьми. Наоборот, Гоу нравилось наблюдать, как Уилсон занимается сексом с мускулистыми молодыми порноактерами.

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В октябре 2023 года пара выложила на популярных бесплатных порносайтах xHamster и Pornhub кулинарный порносериал Sexy Healthy Cooking, который они сняли. В нем Гоу и Уилсон общались с работниками порноиндустрии, готовили с ними веганские блюда и занимались сексом. Через две недели количество просмотров перевалило за миллион, и об их тайном хобби узнала администрация университета.

В декабре Гоу уволили с поста ректора. Теперь администрация пытается расторгнуть постоянный контракт преподавателя, который он сохранил. Такой контракт заключается пожизненно, поэтому учебное заведение не может расторгнуть его по собственной инициативе. Чтобы найти выход из этой ситуации, вуз нанял команду юристов.

Ранее сообщалось, что в США две учительницы из одной школы в штате Миссури были уволены, так как оказались порномоделями. Работы лишились 28-летняя Брианна Коппейдж и 31-летняя Меган Гейтер, у которых были аккаунты на платформе OnlyFans и других сайтах для взрослых.

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      Олег Парамонов
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