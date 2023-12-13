Двух учительниц из одной школы уволили за съемки в порно

В США две учительницы из одной школы в штате Миссури были уволены, так как оказались порномоделями. Об этом сообщает Associated Press.

Работы лишились 28-летняя Брианна Коппейдж и 31-летняя Меган Гейтер. Выяснилось, что у обеих женщины были аккаунты на платформе OnlyFans и других сайтах для взрослых. При этом обе женщины не афишировали свои подработки и снимались в порно из-за низкого заработка, который не позволял им погасить кредиты на образование. «Я хотела получить третий диплом. У меня степень магистра по педагогике, но я собиралась стать специалистом», — рассказала Коппейдж.

Гейтер, которая занималась тренировкой школьной группы чирлидинга, также оплачивала кредиты за счет съемок видео для взрослых. Более того, она никогда не называла в сети настоящего имени и не показывала лица. «Теперь я запятнана и всем мешаю», — написала она в социальных сетях после увольнения.

Многие родители выразили обеспокоенность работой учителей в порноиндустрии. «Если наше общество пришло к идее, что детям нормально видеть, как их учителя занимаются сексом, — это просто возмутительно. Нельзя давать детям лишний повод фантазировать об учителях», — заявил отец семилетнего ученика из школы, где работали Коппейдж и Гейтер.

Обе женщины признались, что шумиха вокруг их увольнений сделала им хорошую рекламу и увеличила количество подписчиков. Коппейдж заявила, что не жалеет о своей работе на OnlyFans. Она отметила, что дети не знали о ее подработке, пока об этом не растрезвонили взрослые.

По данным Союза за свободу слова, с приходом пандемии COVID-19 на платформах для размещения контента для взрослых случился взрывной прирост пользователей. Считается, что там появилось от двух до трех миллионов новых авторов. При этом трое из пяти человек, снимавших любительские ролики, подвергались дискриминации на основной работе.

Ранее сообщалось, что известная детская блогерша из США ушла в порно из-за усталости. 29-летняя Лиззи Капри стала известна в 2018 году, когда завела страницу на YouTube, для которой создавала контент, ориентированный на семейную аудиторию.