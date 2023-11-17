Известная детская блогерша устала и ушла в порно

Известная детская блогерша из США ушла в порно из-за усталости. Об этом сообщает Daily Star.

29-летняя Лиззи Капри стала известна в 2018 году, когда завела страницу на YouTube, для которой создавала контент, ориентированный на семейную аудиторию. Женщина делала обзоры игрушек, дурачилась и устраивала шуточные научные эксперименты. Однако пять лет спустя она устала от постоянных съемок роликов для детей. «Я достигла точки, когда поняла, что больше не хочу делать детский контент. Я взрослая женщина, мне не нравится бегать по слизи, играть в прятки и разводить беспорядок в доме ради видео», — рассказала Капри.

В марте она кардинально изменила род деятельности и создала аккаунт на платформе OnlyFans, где выкладывает фото и видео сексуального характера. Женщина призналась, что такой неожиданный поворот в ее карьере произвел сильное впечатление на ее прежних подписчиков. «Мне пишут: "О, раньше мой сын смотрел на тебя, а теперь и я могу". Замечательно, что папам я все еще интересна», — заявила блогерша.

При этом она отметила, что многим матерям ее прежних юных поклонников перемены не понравились. Они стали называть Капри пустышкой и заявили, что она использовала их детей, чтобы разбогатеть, а потом бросила. Тем не менее блогерша рада, что начала снимать контент для взрослых. По ее словам, детские видео были для нее настоящим бременем. Капри также заявила, что надеется заработать 500 тысяч долларов (44,3 миллиона рублей) до конца года.

Ранее сообщалось, что в США учительницу английского языка из штата Миссури уволили из школы из-за видео оргии с ее участием. Администрация учебного заведения обнаружила, что у женщины есть аккаунт на платформе OnlyFans.