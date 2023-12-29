Ректора крупного университета уволили за съемки в порно с женой

Университет Висконсина в США уволил ректора за порно с женой на OnlyFans

В США уволили ректора Университета Висконсина в Ла-Кроссе после того, как выяснилось, что он вместе с женой участвовал в съемках порно для OnlyFans. Об этом сообщает Business Insider.

63-летний Джо Гоу, который возглавлял крупный вуз с 10 тысячами студентов с 2007 года, был отправлен в отставку единогласным решением совета. Это произошло после того, как на нескольких платформах для взрослых появился сериал Sexy Healthy Cooking, в котором Гоу и его 56-летняя жена Кармен Уилсон общались с работниками порноиндустрии, готовили с ними веганские блюда и занимались сексом. Уилсон занимала в университете должность консультанта.

Отмечается, что супруги в роликах не упоминали, что имеют отношение к вузу. Тем не менее администрация обвинила Гоу в нанесении ущерба репутации университета, а его действия назвала отвратительными. При этом сам бывший ректор обвинил руководство вуза в попрании свободы слова и собственной политики. Гоу заявил, что его шоу помогло показать порноактеров «настоящими людьми».

Президент университета Джей Ротман, в свою очередь, отметил, что первая поправка к конституции США о свободе слова не позволяет людям делать все, что им вздумается. «Из соображений здравого смысла должны существовать определенные ограничения на то, что говорят и делают люди, которым поручено руководить нашими вузами», — сказал он.

В данный момент Гоу уволен с поста ректора, однако за ним сохранена должность преподавателя. Ротман заявил, что намерен окончательно уволить проштрафившегося профессора. Администрация университета наняла стороннюю юридическую фирму, которая должна провести оценку произошедшего и определить правомерность работы Гоу в учебном заведении.

Отмечается, что в сентябре он сам заявил о намерении уйти в отставку с руководящей должности, но хотел остаться преподавателем вуза.

Ранее сообщалось, что в США две учительницы из одной школы в штате Миссури были уволены, так как оказались порномоделями. Работы лишились 28-летняя Брианна Коппейдж и 31-летняя Меган Гейтер, у которых были аккаунты на платформе OnlyFans и других сайтах для взрослых.