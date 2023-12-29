Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:39, 29 декабря 2023Из жизни

Ректора крупного университета уволили за съемки в порно с женой

Университет Висконсина в США уволил ректора за порно с женой на OnlyFans

Фото: Unsplash

В США уволили ректора Университета Висконсина в Ла-Кроссе после того, как выяснилось, что он вместе с женой участвовал в съемках порно для OnlyFans. Об этом сообщает Business Insider.

63-летний Джо Гоу, который возглавлял крупный вуз с 10 тысячами студентов с 2007 года, был отправлен в отставку единогласным решением совета. Это произошло после того, как на нескольких платформах для взрослых появился сериал Sexy Healthy Cooking, в котором Гоу и его 56-летняя жена Кармен Уилсон общались с работниками порноиндустрии, готовили с ними веганские блюда и занимались сексом. Уилсон занимала в университете должность консультанта.

Отмечается, что супруги в роликах не упоминали, что имеют отношение к вузу. Тем не менее администрация обвинила Гоу в нанесении ущерба репутации университета, а его действия назвала отвратительными. При этом сам бывший ректор обвинил руководство вуза в попрании свободы слова и собственной политики. Гоу заявил, что его шоу помогло показать порноактеров «настоящими людьми».

Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019

Президент университета Джей Ротман, в свою очередь, отметил, что первая поправка к конституции США о свободе слова не позволяет людям делать все, что им вздумается. «Из соображений здравого смысла должны существовать определенные ограничения на то, что говорят и делают люди, которым поручено руководить нашими вузами», — сказал он.

В данный момент Гоу уволен с поста ректора, однако за ним сохранена должность преподавателя. Ротман заявил, что намерен окончательно уволить проштрафившегося профессора. Администрация университета наняла стороннюю юридическую фирму, которая должна провести оценку произошедшего и определить правомерность работы Гоу в учебном заведении.

Отмечается, что в сентябре он сам заявил о намерении уйти в отставку с руководящей должности, но хотел остаться преподавателем вуза.

Ранее сообщалось, что в США две учительницы из одной школы в штате Миссури были уволены, так как оказались порномоделями. Работы лишились 28-летняя Брианна Коппейдж и 31-летняя Меган Гейтер, у которых были аккаунты на платформе OnlyFans и других сайтах для взрослых.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Залужный рассказал о взрывах на военных и промышленных объектах Украины

      Стало известно о продолжении расследования дела Лерчек об отмывании денег

      Кремль переадресовал в избирательный штаб вопрос о доверенных лицах Путина

      Женщина поменяла диету и избавилась от инвалидного кресла

      48-летняя Ева Лонгория показала лицо без макияжа

      В России прокомментировали массированный удар по Украине

      В Кремле ответили на вопрос о записи новогоднего обращения Путина

      На Украине из-за взрыва получила повреждения ТЭС

      В Петербурге у 12-летней девочки остановилось сердце на приеме у стоматолога

      НЛО с Украины вошел в воздушное пространство Польши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости