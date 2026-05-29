Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 29 мая 2026Из жизни

Надзирательница вступила в запретные отношения с заключенным и избежала тюрьмы

В Великобритании надзирательница влюбилась в заключенного и избежала тюрьмы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Michaela Crawford

В Великобритании надзирательница Микаэла Кроуфорд избежала тюрьмы, несмотря на запретные отношения с заключенным Карлом Катлу. Об этом пишет Daily Mail.

В августе 2024 года надзиратели нашли в камере Катлу телефон. Оказалось, что его тайно пронесла 34-летняя Кроуфорд. Она влюбилась в преступника и сделала это, чтобы общаться с ним в мессенджере.

Переписку надзирательницы и заключенного изучили и пришли к выводу, что у них были романтические отношения. Пара обменивалась в социальных сетях фотографиями и обсуждала, как встретятся после освобождения Катлу.

Материалы по теме:
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
1 августа 2024
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
18 июня 2024

Однажды мужчина смог организовать из-за решетки покупку туфель и духов для Кроуфорд. После он написал, что это его подарок на их первое свидание.

На суде Кроуфорд плакала. Ее приговорили к условному сроку, поскольку выяснилось, что она одна воспитывает 10-летнего сына. После инцидента женщина уволилась из тюрьмы и открыла косметологический бизнес.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 27-летнюю тюремщицу Шарлотту Уинстенли уличили в запретных отношениях с заключенным. Женщина старалась заниматься с ним сексом каждый день, чтобы завести от него ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Никакого оружия». Страна НАТО отказалась отправлять военную технику Украине

    Россия подписала с одной страной план сотрудничества в ядерной безопасности

    США продлили срок продажи иностранного бизнеса «Лукойла»

    Россиянин описал жителей США словами «с малых лет учат жадности и меркантильности»

    Москвичей предупредили об аномальной пятнице

    Названы способные помочь в борьбе с диабетом растения

    Сотрудник похоронного бюро рассказал о паранормальных случаях на работе

    Белый дом опубликовал базу данных нелегальных мигрантов под видом сайта о пришельцах

    Экс-аналитик ЦРУ выступил с тревожным заявлением о Европе и России

    Промышленные объекты с топливом загорелись в регионе центральной России после удара ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok