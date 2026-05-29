Надзирательница вступила в запретные отношения с заключенным и избежала тюрьмы

В Великобритании надзирательница влюбилась в заключенного и избежала тюрьмы

В Великобритании надзирательница Микаэла Кроуфорд избежала тюрьмы, несмотря на запретные отношения с заключенным Карлом Катлу. Об этом пишет Daily Mail.

В августе 2024 года надзиратели нашли в камере Катлу телефон. Оказалось, что его тайно пронесла 34-летняя Кроуфорд. Она влюбилась в преступника и сделала это, чтобы общаться с ним в мессенджере.

Переписку надзирательницы и заключенного изучили и пришли к выводу, что у них были романтические отношения. Пара обменивалась в социальных сетях фотографиями и обсуждала, как встретятся после освобождения Катлу.

Однажды мужчина смог организовать из-за решетки покупку туфель и духов для Кроуфорд. После он написал, что это его подарок на их первое свидание.

На суде Кроуфорд плакала. Ее приговорили к условному сроку, поскольку выяснилось, что она одна воспитывает 10-летнего сына. После инцидента женщина уволилась из тюрьмы и открыла косметологический бизнес.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 27-летнюю тюремщицу Шарлотту Уинстенли уличили в запретных отношениях с заключенным. Женщина старалась заниматься с ним сексом каждый день, чтобы завести от него ребенка.

