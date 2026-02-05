Реклама

Из жизни
04:17, 5 февраля 2026Из жизни

Тюремщица решила завести ребенка от заключенного и занималась с ним сексом каждый день

В Великобритании тюремщица попыталась завести ребенка от заключенного
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: ChameleonsEye / Shutterstock / Fotodom  

В Великобритании 27-летнюю тюремщицу Шарлотту Уинстенли уличили в запретных отношениях с заключенным. Об этом пишет Daily Star.

Надзирательница завела роман с 29-летним преступником Джабари Блейром. С августа по ноябрь 2022 года она занималась для него контрабандой и присылала ему интимные фотографии и видео. Тюремные камеры неоднократно фиксировали то, как заключенный и тюремщица ласкали друг друга и уединялись в различных помещениях.

Изучив переписку Уинстенли и Блейра, полицейские выяснили, что женщина решила завести от преступника ребенка. Для этого она старалась заниматься с ним сексом каждый день и молилась на положительный исход. Однако их попытки не увенчались успехом.

В ноябре 2022 года руководство тюрьмы узнало о запретном романе Уинстенли. Ее отстранили от работы, а Блейра перевели в другое учреждение. Тем не менее женщина продолжила общаться с возлюбленным.

Она приходила к нему как обычный посетитель, устраивала с ним онлайн-встречи и навещала на воле его мать. Эти отношения длились около трех лет. Сейчас Уинстенли и Блейр находятся под стражей и ожидают приговора.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 20-летнюю надзирательницу приговорили к трем годам тюрьмы за интимную связь с заключенным. Мужчина даже снял один из их половых актов на видео и отправил его нескольким пользователям в Snapchat.

