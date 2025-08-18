27-летнюю надзирательницу обвинили в многочисленных романах с заключенными

В Великобритании тюремная надзирательница попалась на романах с заключенными

В Великобритании 27-летнюю тюремную надзирательницу обвинили в многочисленных неподобающих отношениях с заключенными. Об этом сообщает Daily Mail.

Шарлотта Уинстенли предстала перед магистратским судом города Донкастер по обвинению в нарушении служебных полномочий и контрабанде. Сообщается, что она завела несколько романов с заключенными, проносила мобильный телефон для одного из своих возлюбленных и карты памяти для другого — отбывающего 12-летний срок 29-летнего Джабари Блейра.

Согласно данным суда, надзирательница совершала преступления с августа по ноябрь 2022 года. Также в 2023 году она сделала фотографию внутри другого исправительного заведения, что запрещено правилами.

Уинстенли предстанет перед судом в сентябре 2025 года. Ей грозит тюремное заключение.

По данным Daily Mail, за последние три года уже больше 30 сотрудниц британских тюрем получили приговоры за неподобающие отношения с заключенными.

Ранее сообщалось, что в Великобритании приговорили к условному сроку надзирательницу, которая завела роман с осужденным педофилом и 40 раз занялась с ним сексом в тюрьме. Роман между тюремщицей и преступником продолжался полгода.