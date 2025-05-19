Мать троих детей 40 раз занялась сексом с педофилом в тюрьме

В Великобритании тюремщица получила условный срок за роман с преступником

В Великобритании приговорили к условному сроку надзирательницу, которая завела роман с осужденным педофилом и 40 раз занялась с ним сексом в тюрьме. Об это пишет Daily Star.

29-летняя мать троих детей Черри-Энн Остин-Сэддингтон поступила служить в тюрьму HMP The Verne на острове Портленд, графство Дорсет, в 2019 году. Там она влюбилась в заключенного Брэдли Тренгроува, отбывавшего 13-летний срок за преступление сексуального характера против ребенка. Роман между тюремщицей и преступником продолжался полгода. Остин-Сэддингтон специально выбирала дежурства в районе мастерских, где работал Тенгроув, и более 40 раз занималась с ним сексом. Женщина забеременела, однако у нее случился выкидыш.

Когда ее любовника перевели в другую тюрьму, она продолжала поддерживать с ним связь, а своем телефоне назвала его контакт «Будущий муж». Однажды она приехала на свидание с Тенгроувом под чужим именем. Во время обыска коллеги Остин-Сэддингтон обнаружили, что на ней нет нижнего белья, а с собой она привезла шприц и целлофановую пленку. Выяснилось, что она собиралась на месте провести процедуру искусственного оплодотворения спермой Тенгроува. После этого ее арестовали.

В мае Остин-Сэддингтон приговорили к условному сроку. Суд учел, что в данный момент женщина прикована к инвалидной коляске после падения в 2024 году. Тенгроуву добавили к текущему сроку два года и три месяца за участие незаконных действиях любовницы.

Ранее в Великобритании 24-летнюю надзирательницу приговорили к 10 месяцам тюрьмы за роман с заключенным. Девушка занималась сексом с преступником в тюрьме.