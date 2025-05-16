Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 16 мая 2025Из жизни

24-летнюю надзирательницу поймали во время секса с заключенным в подсобке

В Великобритании надзирательница Варни получила срок за роман с преступником
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Великобритании надзирательницу поймали во время секса с преступником в подсобке и приговорили 10 месяцам заключения. Об этом пишет Daily Mirror.

В центре разбирательств оказалась 24-летняя Морган Фарр Варни, которая работала в тюрьме облегченного режима HMP Lindholme в графстве Саут-Йоркшир. Первыми в слишком близких отношениях с заключенным девушку заподозрили коллеги. Антикоррупционная комиссия обнаружила во время проверки запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно как Варни «гуляет с преступником по тюрьме, а затем скрывается с ним в подсобке».

Следователи выяснили, что девушка завела роман с заключенным и занималась с ним сексом на рабочем месте. Во время обыска камеры мужчины были обнаружены любовные письма, которые он получил от Варни. У нее дома также нашли любовные послания от преступника.

Материалы по теме:
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
1 августа 2024
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
18 июня 2024

Когда Варни перевели на работу в другую тюрьму после начала расследования, она продолжала поддерживать связь с возлюбленным. Во время допроса девушка призналась, что «по-настоящему влюбилась», чем испортила себе жизнь.

Ранее сообщалось, что сотрудница лондонской тюрьмы попала под суд за неправомерные действия на государственной службе. 23-летняя девушка завела романы с двумя заключенными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России озвучили вероятный исход переговоров в Стамбуле

    Ученые восстановили внешность Моцарта по черепу

    Парень узнал о романтичной привычке партнерши и нашел ее мерзкой

    Россиянку зарезали в гостях и подожгли дом

    Марочко сообщил о потерях ВСУ после освобождения Торского

    Организаторов нелегальных гонок с погибшей школьницей отправили под арест

    Перспективы возвращения западных брендов в Россию оценили

    В Германии узнали о панике в офисе Зеленского из-зе переговоров

    В МИД России назвали риск 30-дневного перемирия

    Появились кадры из атакованного ВСУ Севастополя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости