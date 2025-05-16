24-летнюю надзирательницу поймали во время секса с заключенным в подсобке

В Великобритании надзирательница Варни получила срок за роман с преступником

В Великобритании надзирательницу поймали во время секса с преступником в подсобке и приговорили 10 месяцам заключения. Об этом пишет Daily Mirror.

В центре разбирательств оказалась 24-летняя Морган Фарр Варни, которая работала в тюрьме облегченного режима HMP Lindholme в графстве Саут-Йоркшир. Первыми в слишком близких отношениях с заключенным девушку заподозрили коллеги. Антикоррупционная комиссия обнаружила во время проверки запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно как Варни «гуляет с преступником по тюрьме, а затем скрывается с ним в подсобке».

Следователи выяснили, что девушка завела роман с заключенным и занималась с ним сексом на рабочем месте. Во время обыска камеры мужчины были обнаружены любовные письма, которые он получил от Варни. У нее дома также нашли любовные послания от преступника.

Когда Варни перевели на работу в другую тюрьму после начала расследования, она продолжала поддерживать связь с возлюбленным. Во время допроса девушка призналась, что «по-настоящему влюбилась», чем испортила себе жизнь.

Ранее сообщалось, что сотрудница лондонской тюрьмы попала под суд за неправомерные действия на государственной службе. 23-летняя девушка завела романы с двумя заключенными.