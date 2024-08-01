Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда

В июне начальство лондонской тюрьмы получило видео, на котором 29-летняя Линда Де Соуза Абреу занималась сексом с заключенным. При этом сотрудница тюрьмы игнорировала сообщения, поступающие ей от коллег по радиосвязи. Абреу сразу же задержали. Выяснилось, что женщина скрывала, что является моделью OnlyFans. Вокруг ее дела разгорелись споры: кто-то обвиняет во всем Абреу, якобы жаждущую денег и популярности, а кто-то видит причину в британской тюремной системе и требует реформ для нее.

Тюремщица перед видеокамерой занялась сексом с преступником

Замужняя Абреу устроилась в тюрьму Вандсворт (Wandsworth) на юго-западе Лондона в начале 2024 года. Уже в июне на рабочем месте она скомпрометировала себя участием в интимной съемке с заключенным. Линда занялась сексом с 36-летним Линтоном Вейричем, осужденным за квартирную кражу. В апреле его приговорили к лишению свободы на четыре с половиной года.

Секс Вейрича и Абреу на камеру снял другой преступник. На соответствующих кадрах он держит в руках что-то наподобие самокрутки и комментирует происходящее: «Так мы и живем в Вандсворте, братан». Он также обещает, что будет защищать дверь от нежданных гостей.

Порноролик с участием Абреу быстро распространился среди других заключенных: они отправляли его друг другу с незаконно пронесенных телефонов. Когда запись попала в социальные сети, женщина поняла, что ее привлекут к суду, и попробовала сбежать. По дороге в аэропорт Хитроу она позвонила начальству и сообщила, что увольняется.

Абреу собиралась улететь в Испанию, когда ее задержали. Женщину обвинили в том, что она, будучи лицом, облеченным особым доверием общества, «умышленно и без разумного повода» злоупотребила этим доверием. 29 июля она признала себя виновной в сексе с заключенным.

Сотрудница тюрьмы скрывала, что ведет OnlyFans

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в 2022 году Абреу и ее муж снимались в шоу «День открытых дверей: великий сексуальный эксперимент». В его рамках они приняли участие в оргии, где было 15 человек. В тот же период женщина создала аккаунт на OnlyFans.

Я сексуальная латиноамериканка, находящаяся в счастливом браке, которая хочет делиться с вами пикантным контентом описание профиля Линды Абреу на OnlyFans

После огласки дела Абреу у нее появились подражатели. Пародию на ее видео с заключенным снял порноактер с 25-сантиметровым пенисом. Энди Ли, создавший «первый в мире университет для порнозвезд», рассказал, что хотел участвовать в вирусной истории хоть каким-нибудь образом. Для съемок он купил полицейскую форму, нанял порноактрису и построил декорации в виде тюремной камеры.

После того как мужчина опубликовал результат в X (бывший Twitter), пользователи стали активно распространять ролик, приняв его за настоящую запись. Позднее Ли признался, что видео было фейком. «Я хорошо разбираюсь в маркетинге», — отметил он.

Успех Ли пытались повторить и другие создатели интимного контента. В своем единственном видеообращении по этому делу Абреу осудила их. Она заявила, что ничего не смогла заработать на порноролике с заключенным. По ее словам, ей неприятно, что на этом пытаются нажиться другие порнозвезды.

У преступника, с которым Абреу вступила в интимную близость, нашлась беременная партнерша

Не только Абреу, но и Вейрич состоял в романтических отношениях с другим человеком на момент записи видео. Его подруга была на седьмом месяце беременности, когда наткнулась на интимное видео отца ее будущего ребенка в социальных сетях. Из-за испытанного стресса женщине стало плохо, и ее пришлось госпитализировать. Теперь она боится, что родит раньше срока.

Заключенный Линтон Вейрич Кадр: @levi_santana7 / Daily Mail

Семья Вейрича уверена, что в случившемся виновата исключительно Абреу. Сестра преступника предположила, что бывшая «коррумпированная» надзирательница сняла секс с заключенным ради популярности. «На видео она выглядит счастливой и улыбается», — отметила она. Мать Вейрича заявила, что Абреу соблазнила ее сына.

Если такое предлагается на блюдечке, парень это берет, понимаете, о чем я?

мать Линтона Вейрича

Родственники и друзья бывшей тюремщицы также осудили ее поступок. Старшая сестра Абреу рассказала, что, узнав о новой должности женщины, просила ее не делать глупостей и «не смешивать образ жизни с работой». Однако та ее не послушала. «Вероятно, это одно из самых неудачных решений, которые она принимала», — отметил один из друзей Абреу.

Свекор женщины считает, что она не смогла справиться с ответственностью. «Насколько я понимаю, она идиотка», — заявил он. Мужчина также подчеркнул, что муж Абреу не знал, чем она занимается.

Секс между сотрудницами британских тюрем и заключенными стал происходить все чаще

Абреу не единственная тюремщица, пойманная на интимной близости с преступником. Издание Daily Mail обратило внимание на тревожный рост числа подобных дел в Великобритании.

В июле 2024 года заключенный Эгерт Меризай, отбывающий наказание в британской тюрьме, рассказал о сексе с надзирательницами во время TikTok-трансляции. Его слова подтвердил один из комментаторов, проведший какое-то время за решеткой. Он добавил, что в его случае тюремщицы брали за секс деньги.

Тюрьма Вандсворт Фото: Dan Kitwood / Getty Images

26-летнюю надзирательницу Кейт Саузерн в июне осудили за секс по телефону с заключенным. Один прослушанный разговор между ними заставил инспекторов предположить, что женщина могла пронести в камеру заключенного шоколадное яйцо Kinder во влагалище, однако доказать это не удалось.

В январе под следствие попала 21-летняя сотрудница тюрьмы Шанайа Бейгам. Ее заподозрили в романе с заключенным и смогли подтвердить это с помощью записей камер видеонаблюдения, установленных в кладовке. Там и пряталась пара, занимающаяся сексом.

Бывшие работники британских тюрем назвали причины интимных отношений тюремщиц и заключенных

По словам Ванессы Фрейк, проработавшей тюремщицей 27 лет, на участившиеся случаи секса между надзирательницами и заключенными влияют кадровые изменения. Раньше в мужских тюрьмах работали только мужчины, в женских — женщины. В 1980-х власти решили отказаться от этого деления.

Сейчас женщины составляют 40 % от всех работников пенитенциарной системы Великобритании

Фрейк объяснила, что надзирателями сейчас можно работать с 18 лет. По ее словам, современные молодые люди не воспринимают работу в тюрьме как нечто полноценное и идут туда на время только ради денег. Она считает это неправильным. По ее мнению, закоренелым преступникам проще манипулировать юношами и девушками, чем более опытными работниками. Фрейк рассказала, что в тюрьмах не хватает наставников, а новых сотрудников почти не обучают.

Линда Абреу покидает здание суда Кадр: Daily Mail

Другой причиной развития отношений между тюремщицами и преступниками бывшие надзиратели считают тягу женщин к «плохим парням». Преступники пользуются этим и умело манипулируют сотрудницами. «Заключенному нечего терять — он уже в тюрьме», — отметила одна из бывших сотрудниц. Бывший начальник тюрьмы Иэн Ачесон подчеркнул, что в тюрьмах обитают «хищники». По его словам, согласие тюремщиц на секс с заключенными превращает их в «мясо», которое преступникам хочется заполучить.

Мотивы заключенных опытные тюремные надзиратели Великобритании видят в возможности получать через любовниц табак, алкоголь и телефоны. Секс для преступников не цель, а средство

Известно, что преступника, снимавшего секс Абреу на камеру, не привлекали ни к какой ответственности, а Вейрича лишь перевели в другую тюрьму. Фрейк обратила внимание на то, что в итоге за неправомерные сексуальные отношения наказывают только тюремщиц. Она призвала ввести за подобное санкции и для заключенных.