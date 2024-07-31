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05:00, 31 июля 2024Из жизни

Тюремщица признала себя виновной по делу о сексе с заключенным на рабочем месте

В Великобритании бывшая тюремщица признала себя виновной в сексе с заключенным

Фото: Anna Gordon / Reuters

В Великобритании бывшая сотрудница лондонской тюрьмы, которая тайно снимала порно вместе с мужем, признала себя виновной по делу о сексе с заключенным на рабочем месте. Об этом пишет Daily Star.

29-летняя Линда Де Соуза Абреу оказалась в центре скандала в конце июня. Администрация тюрьмы Вейричем получило видео, на котором тюремщица занималась сексом с заключенным. При этом она игнорировала сообщения, поступавшие ей от коллег по службе. Вскоре выяснилось, что во время работы в тюрьме женщина скрывала, что является моделью OnlyFans. Она снимала для платформы интимный контент с мужем и даже участвовала в оргии из 15 человек в рамках шоу.

После того как запись полового акта с преступником распространилась в сети, Абреу арестовали. Она была задержана в лондонском аэропорту Хитроу, откуда собиралась вылететь в Испанию. Женщину обвинили в том, что она, будучи лицом, облеченным особым доверием общества, «умышленно и без разумного повода» злоупотребила этим доверием, что выразилось в сексе с заключенным.

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29 июля Абреу в очередной раз предстала перед судом. Королевский прокурор Теттех Терксон заявил, что совместная работа над делом его коллег и столичной полиции «не оставила Абреу другого выбора, кроме как признать себя виновной».

Женщина была освобождена под залог до 7 ноября, когда состоится основное слушание по ее делу.

Ранее сообщалось, что девушка британского вора, с которым Абреу снялась в порно-ролике, попала в больницу. Известно, что она была беременна.

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      Никита Савин
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