Скрывающая свой OnlyFans сотрудница тюрьмы занялась сексом с заключенным

В Лондоне модель OnlyFans, работавшую в тюрьме, задержали за секс с заключенным

В Лондоне, Великобритания, бывшую сотрудницу тюрьмы задержали за то, что она занялась сексом с заключенным и попала на видео. Об этом сообщает The Sun.

Начальство тюрьмы заинтересовалось 29-летней Линдой Де Соуза Абреу (Linda De Sousa Abreu), когда получило видео, на котором та занимается сексом с заключенным. При этом она игнорирует сообщения, поступающие ей от коллег по радиосвязи. Эти кадры, снятые другим преступником, распространялись среди заключенных с помощью незаконно пронесенных телефонов. Когда видео попало в социальные сети, Абреу уволилась.

Выяснилось, что во время работы в тюрьме женщина скрывала, что является моделью OnlyFans. Она снимала для платформы интимный контент с мужем и даже участвовала в оргии из 15 человек в рамках шоу. Сестра Абреу рассказала, что просила женщину не делать глупостей и «не смешивать образ жизни с работой», однако та ее не послушала. Абреу предъявили обвинения в неправомерном поведении на государственной службе. Она ожидает суда.

Ранее сообщалось, что в Великобритании тюремщицу осудили за секс по телефону с заключенным. Один прослушанный разговор пары заставил инспекторов подозревать, что женщина могла пронести в камеру заключенного шоколадное яйцо Kinder во влагалище, однако доказать это не удалось.