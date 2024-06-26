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00:36, 26 июня 2024Из жизни

Сотрудница тюрьмы стала заниматься сексом по телефону с заключенным

В Великобритании тюремщицу осудили за секс по телефону с заключенным

Фото: Carl Recine / Getty Images

В Великобритании 26-летняя сотрудница тюрьмы была осуждена за интимные отношения с заключенным. Об этом пишет Daily Mail.

Кейт Саузерн общалась с преступником, имя которого не называют, с помощью стационарного телефона. Он был настроен так, что его звонки переадресовывались тюремщице. Об этом начальство Саузерн узнало благодаря бывшей девушке заключенного. Тогда разговоры тюремщицы и преступника стали прослушивать.

Выяснилось, что Саузерн и заключенный стали заниматься сексом по телефону: общались на интимные темы и мастурбировали. Один разговор заставил инспекторов подозревать, что Саузерн могла пронести в камеру заключенного шоколадное яйцо Kinder во влагалище, однако доказать это не удалось.

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Саузерн не только общалась с преступником по телефону, но и передавала ему различные вещи. Так, она покупала для него еду и жидкость для вейпа. Он с помощью средств семьи оплачивал для Саузерн цветы. По записям телефонных разговоров также удалось установить, что сотрудница тюрьмы занималась оральным сексом с заключенным, пока он был в камере.

Отношения между Саузерн и заключенным продолжались с конца декабря 2021 года до конца января 2022 года. В январе женщину отстранили от работы, а в мае 2022 года арестовали. Во время судебного разбирательства адвокат Саузерн настаивал на том, что она стала жертвой преступника. На тот момент сотрудница тюрьмы только вышла из абьюзивных отношений и была уязвима для манипуляций. Судья признал это, но все же приговорил Саузерн к условному сроку продолжительностью 16 месяцев.

Ранее сообщалось, в Великобритании сотрудницы тюрьмы завели роман с одним заключенным. Объект страсти обеих тюремщиц «имел репутацию соблазнителя» и манипулировал ими.

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      Юлия Юткина
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