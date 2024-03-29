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07:31, 29 марта 2024Из жизни

Две тюремщицы одновременно завели роман с одним заключенным

В Великобритании сотрудницы тюрьмы завели роман с одним уголовником

Фото: Shopify

В Великобритании вынесли приговор двум сотрудницам тюрьмы, которые одновременно завели романтические отношения с одним заключенным. Об этом пишет Daily Star.

Королевский суд города Болтон, графство Большой Манчестер, вынес приговор 29-летней Алише Бейтс и 27-летней Джоди Уилкс 27 марта. Обе тюремщицы служили в исправительном учреждении города Рочдейл.

Бейтс завела роман с неназванным заключенным, отбывавшим наказание за торговлю наркотиками, в декабре 2019 года. Она присылала уголовнику свои фото в обнаженном виде и откровенные сообщения, в которых говорила, что «хочет его 24 часа в сутки семь дней в неделю». В апреле 2020-го у того же заключенного начался роман с Уилкс, которая работала в отряде оперативной поддержки тюрьмы.

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Бейтс отрицала, что вступала в сексуальный контакт с заключенным, однако следователи выяснили, что она занимала деньги у его семьи. Позже он угрожал ей из-за этого. Уилкс призналась, что допустила «неподобающие общение» с уголовником, а он якобы манипулировал ею. Позже Бейтс также заявила, что заключенный ее использовал.

Адвокат бывших сотрудниц тюрьмы обратил внимание суда, что объект страсти обеих тюремщиц «имел репутацию соблазнителя», и это следует учитывать при вынесении решения. В итоге Бейтс приговорили к двум годам и восьми месяцам тюрьмы, а Уилкс — к году заключения с отсрочкой в два года.

Ранее в Великобритании 20-летнюю сотрудницу тюрьмы заподозрили в романе с заключенным, отбывающим наказание за преступления против половой неприкосновенности. Женщину отстранили от исполнения обязанностей после того, как застали ее в объятиях заключенного.

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      Никита Савин
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