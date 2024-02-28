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00:30, 28 февраля 2024Из жизни

Сотрудницу тюрьмы застали в объятиях преступника

The Telegraph: сотрудницу британской тюрьмы заподозрили в романе с заключенным

Фото: Toby Melville / Reuters

В Великобритании 20-летнюю сотрудницу тюрьмы заподозрили в романе с заключенным, отбывающим наказание за преступления против половой неприкосновенности. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Инцидент произошел в тюрьме «Мурлэнд» в британском городе Донкастер, графство Саут-Йоркшир. Женщину отстранили от исполнения обязанностей после того, как застали ее в объятиях заключенного.

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Администрация тюрьмы начала служебное расследование. По утверждению очевидца, сотрудница тюрьмы и преступник обменялись телефонными номерами. Если подозрения подтвердятся, ей грозит лишение свободы.

Ранее сообщалось, что суд в британском графстве Стаффордшир приговорил тюремщицу к году тюрьмы из-за интимных отношений с заключенным. Следствие установило, что пара неоднократно занималась сексом по телефону.

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      Олег Парамонов
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