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06:49, 18 августа 2023Из жизни

Надзирательница попала за решетку из-за секса по телефону с заключенным

Британская тюремщица завела отношения с заключенным и сама попала за решетку

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Суд в графстве Стаффордшир, Великобритания, приговорил тюремщицу к году тюрьмы из-за интимных отношений с заключенным. Об этом сообщает The Sun.

27-летняя Кэти Локстон завела отношения с 32-летним Адамом Хиггсом, когда работала надзирательницей в тюрьме HMP Oakwood. Пара неоднократно занималась сексом по телефону. За полгода они осуществили 3451 звонков суммарной продолжительностью более 380 часов. Кроме того, мужчина в нарушение запрета использовал мобильный телефон для переписки с Локстон в соцсетях.

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В результате тюремщица сама попала за решетку. Хиггсу также назначили восемь месяцев тюрьмы за хранение устройства, способного передавать изображения или звуки. Оба признались в общении посредством электронных средств. Кроме того, при обыске в доме Локстон полиция нашла три рукописных письма от Хиггса.

Детектив Адам МакХью заявил, что Локстон и Хиггс умудрились обойти системы безопасности тюрьмы, чтобы скрыть отношения от других сотрудников и заключенных.

Ранее сообщалось, что сотрудница самой охраняемой тюрьмы в Великобритании Белмарш поцеловала заключенного и была задержана по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Женщина попалась на поцелуе с ним во время работы в мастерской.

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    Алиса Дмитриева
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