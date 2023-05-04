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05:30, 4 мая 2023Из жизни

Тюремщицу арестовали за поцелуй с убийцей

The Sun: в Великобритании сотрудницу тюрьмы задержали за поцелуй с убийцей

Фото: Grant Durr / Unsplash

Сотрудница самой охраняемой тюрьмы в Великобритании Белмарш поцеловала убийцу и была задержана по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает The Sun.

32-летняя тюремщица, чье имя не сообщается, сблизилась с 29-летним Джорданом Максуини. Мужчина отбывает 38-летний срок за убийство 35-летней Зары Алеены в 2021 году. «Она была замечена в интимной ситуации с Максуини, который является одним из самых опасных заключенных», — сообщил источник издания. Он отметил, что возможность романтических отношений с таким мужчиной выше его понимания.

Женщина работала в мастерской тюрьмы и попалась во время поцелуя с Максуини. Ее отстранили от работы и арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

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Максуини ранее уже приговаривали к тюремному заключению. Он изнасиловал, ограбил и убил Зару Алеену в пригороде Лондона через несколько дней после освобождения из тюрьмы в прошлый раз. Бывшая возлюбленная преступника назвала его «тикающей бомбой».

«Нет никакой терпимости к неправомерным отношениям с заключенными. Виновные могут сами оказаться в тюрьме», — заявил источник в Министерстве юстиции.

Ранее сообщалось, что тюремщица из американского города Грейсвилл, штат Флорида, попалась, после того как завела роман с заключенным и пронесла ему контрабанду в собственном теле. Теперь ей грозит тюремное заключение.

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Алиса Дмитриева
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