Тюремщица завела роман с заключенным и пронесла ему сигары в своем теле

Daily Star: в США тюремщица пронесла заключенному контрабанду в своем теле и попалась

Тюремщица из американского города Грейсвилл, штат Флорида, попалась после того, как завела роман с заключенным и пронесла ему контрабанду в собственном теле. Теперь ей грозит тюремное заключение, сообщает Daily Star.

Сержанту Ловане Мекелл Шарп предъявили более 70 обвинений в совершении уголовных преступлений. Ее подозревают в получении более 12 тысяч долларов за то, что она проносила запрещенные вещи в тюрьму. Среди прочего она носила знакомому заключенному сигары, спрятав их в своем влагалище.

Следователи обнаружили, что заключенный получал сообщения от некоей Кэнди Уильямс через платежный сервис J-pay. Как выяснилось, под этим именем скрывалась Шарп. С января по октябрь 2021 года она получила за контрабанду 67 платежей с восьми различных счетов.

В ходе расследования сотрудники Управления генерального инспектора департамента исправительных учреждений Флориды выяснили, что женщина вступила в сексуальные отношения с одним из заключенных. По его словам, он вступал в половую связь с ней каждую ночь. В свою очередь, женщина отрицала факт полового акта с заключенным, но призналась, что несколько раз занималась с ним оральным сексом.

Шарп была уволена с работы 30 сентября 2021 года, а обвинение ей было предъявлено в январе 2023-го. Она проработала в исправительном учреждении около четырех лет. Ей обвиняют в двух сексуальных проступках, двух случаях сговора с целью контрабанды и 67 случаях получения незаконного вознаграждения.

Ранее сообщалось, что суд приговорил тюремную медсестру из английского города Эйлсбери, графство Бакингемшир, к 15 месяцам тюрьмы с двухлетним испытательным сроком и 150 часам исправительных работ за то, что она завела роман с заключенным. Она поняла, что влюбилась, после того, как он заставил другого преступника, который оскорбил ее, отправить ей письмо с извинениями.