Тюремная медсестра завела роман с молодым заключенным и попала под суд

Суд приговорил тюремную медсестру из английского города Эйлсбери, графство Бакингемшир, к 15 месяцам тюрьмы с двухлетним испытательным сроком и 150 часам исправительных работ за то, что она завела роман с заключенным. Об этом сообщает The Sun.

21-летний преступник Реубен Смит (Reuben Smith) покорил Беренис Иви (Berenice Ivey), которой тогда было 28 лет, когда отбывал срок в учреждении для самых опасных молодых преступников Великобритании Эйлсбери в 2017 году. Она поняла, что влюбилась, после того, как он заставил другого преступника, который оскорбил ее, отправить ей письмо с извинениями.

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Возлюбленный женщины добавил ее в друзья в соцсетях с телефона, который он нелегально добыл в тюрьме. У пары начались отношения, которые продлились семь месяцев. Они обменивались любовными письмами и писали друг другу сообщения.

Влюбленная медсестра даже отправила заключенному свою фотографию. Англичанка пользовалась своим служебным положением, чтобы видеться с заключенным дольше, чем положенные полчаса рутинных медицинских осмотров. В итоге о ее тайном романе узнали другие тюремные медики.

Следствие обнаружило переписку пары, из которой следовало, что влюбленные планируют вступить в брак и завести детей. Иви уволили из тюрьмы и четыре года ждала рассмотрения своего дела в суде. За это время она успела переучиться, и теперь работает в страховой компании.

«Хотя вы утверждаете, что у вас не было интимных отношений, из написанных вами писем ясно, что у вас было сильное сексуальное влечение друг к другу», — заявил судья Николас Родс (Nicholas Rhodes).

Учитывая тот факт, что Иви встала на путь исправления, суд отнесся к ней снисходительно и приговорил к 15 месяцам тюрьмы с двухлетним испытательным сроком и 150 часам исправительных работ.

Ранее сообщалось, что тюремщица из английской деревни Сауэрби, графство Северный Йоркшир, завела роман с заключенным и на десять месяцев оказалась за решеткой. В доказательство любви женщина вытатуировала номер возлюбленного на внутренней части бедра.