Тюремная надзирательница забеременела от заключенного и попала за решетку

В штате Южная Каролина, США, надзирательницу Кирклендской тюрьмы строгого режима арестовали после того, как узнали, что она забеременела от заключенного. Об этом сообщает издание The Island Packet.

29-летняя Грешика Джин Браун (Greshica Jene Brown) неоднократно вступала в сексуальную связь с одним из заключенных на протяжении нескольких месяцев. Полицейские службы Департамента исправительных учреждений Южной Каролины обнаружили, что она беременна, прочитав ее переписки на телефоне и в Facebook. После этого ее арестовали.

Браун обвинили в сексуальном проступке первой степени и неправомерном поведении на рабочем месте. Также известно, что сейчас женщина находится в заключении в одной из тюрем округа Ричленд.

Неизвестно, сможет ли она продолжить работу в исправительном учреждении.

В апреле сообщалось, что в США надзирательницу осудили по обвинению в совершении неправомерных действий — женщина занималась сексом с заключенным в тюремной камере. Ее приговорили к лишению свободы на год.

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