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02:49, 25 июля 2026 (обновлено: 02:53, 25 июля 2026)Мир

Раскрыта реакция Трампа на подарок Путина

Кук-младший: Трампа позабавил символический подарок Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп положительно оценил хоккейную шайбу, которую ему подарил российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщил глава делегации США на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), председатель Комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший, пишет РИА Новости.

Кук-младший принял участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне. Во время пленарного заседания он передал президенту России привет от американского коллеги. В ответ политик использовал хоккейную метафору и попросил вернуть шайбу главе Белого дома.

По его словам, настоящей шайбы российский лидер не передавал, поэтому после возвращения в США глава американской делегации нашел ее самостоятельно и положил ее на стол Трампа. Передавая подарок, Кук-младший пояснил его символическое значение. «Он [Трамп] рассмеялся, его это очень позабавило», — сказал он.

4 июля президенты России и США провели телефонный разговор. Беседа длилась 1 час 25 минут. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков назвал разговор деловым и весьма конструктивным.

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