Людям с частыми вздутиями живота посоветовали три альтернативы белому хлебу

Гастроэнтеролог Салхаб: Хлеб из льняной муки поможет избежать вздутия живота

Гастроэнтеролог доктор Джозеф Салхаб посоветовал людям с частыми вздутиями живота альтернативу белому хлебу. Своими рекомендациями он поделился с Huffington Post.

Врач объяснил, что вздутие может быть спровоцировано чувствительностью к пшенице или глютену. По его словам, избежать этого неприятного эффекта может помочь хлеб из пророщенных зерен. Салхаб уточнил, что процесс проращивания может расщепить часть глютена и некоторые другие составляющие зерна, вызывающие вздутие живота. Кроме того, он порекомендовал включить в меню хлеб из льняной муки, приготовленный из молотого льняного семени, богатого клетчаткой и омега-3.

С наименьшей вероятностью, продолжил Салхаб, вызовет вздутие живота и хлеб на закваске, который готовят с помощью натуральных дрожжей и молочнокислых бактерий, естественным образом присутствующих в муке. «Процесс ферментации при приготовлении хлеба на закваске также способствует расщеплению части глютена и фруктанов, которые часто провоцируют вздутие», — рассказал врач.

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