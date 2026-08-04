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12:33, 4 августа 2026 (обновлено: 12:54, 4 августа 2026)Забота о себе

Людям с частыми вздутиями живота посоветовали три альтернативы белому хлебу

Гастроэнтеролог Салхаб: Хлеб из льняной муки поможет избежать вздутия живота
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Chefitt / Unsplash

Гастроэнтеролог доктор Джозеф Салхаб посоветовал людям с частыми вздутиями живота альтернативу белому хлебу. Своими рекомендациями он поделился с Huffington Post.

Врач объяснил, что вздутие может быть спровоцировано чувствительностью к пшенице или глютену. По его словам, избежать этого неприятного эффекта может помочь хлеб из пророщенных зерен. Салхаб уточнил, что процесс проращивания может расщепить часть глютена и некоторые другие составляющие зерна, вызывающие вздутие живота. Кроме того, он порекомендовал включить в меню хлеб из льняной муки, приготовленный из молотого льняного семени, богатого клетчаткой и омега-3.

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С наименьшей вероятностью, продолжил Салхаб, вызовет вздутие живота и хлеб на закваске, который готовят с помощью натуральных дрожжей и молочнокислых бактерий, естественным образом присутствующих в муке. «Процесс ферментации при приготовлении хлеба на закваске также способствует расщеплению части глютена и фруктанов, которые часто провоцируют вздутие», — рассказал врач.

Ранее гастроэнтеролог Александр Приказчиков рассказал, нужно ли мыть яйца перед готовкой. По его словам, намного важнее выполнять полноценную термическую обработку продукта.

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