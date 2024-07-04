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03:05, 4 июля 2024Из жизни

Беременная девушка заключенного увидела его в порно с надзирательницей и попала в больницу

Кадр: Daily Mail

Беременная девушка британского вора попала в больницу, после того как увидела порно, в котором он снялся с надзирательницей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Обстоятельства произошедшего стали известны, когда суд рассматривал дело сотрудницы тюрьмы Линды Де Соузы Абреу. Ее обвиняли в том, что она занималась сексом с заключенным — 36-летним Линтоном Вейричем, осужденным за квартирную кражу. В апреле его приговорили к лишению свободы на четыре с половиной года.

Другой заключенный снял на мобильный телефон, как Абреу и Вейрич занимаются сексом. Кадры сначала распространялись среди заключенных, а затем попали в соцсети. Там их увидела девушка Вейрича, которая была на седьмом месяце беременности.

Это последнее, что в ее положении нужно. Дурацкое видео пошатнуло ее здоровье, и в выходные ее госпитализировали из-за стресса. Она боится, что из-за этого роды начнутся раньше срока

источник Daily Mail
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Ранее сообщалось, что во время работы в тюрьме Линда Де Соуза Абреу скрывала, что была моделью OnlyFans. Она снимала для платформы интимный контент и даже участвовала в оргии из 15 человек. После публикации видео с Вейричем ей пришлось уволиться.

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      Олег Парамонов
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