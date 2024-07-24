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02:30, 24 июля 2024Из жизни

Заключенный рассказал о сексе с надзирательницами за деньги

Daily Mail: в Великобритании надзирательницы спят с заключенными за деньги

Фото: Alberto Pezzali / Globallookpress.com

Заключенный Эгерт Меризай, отбывающий наказание в британской тюрьме, рассказал о сексе с надзирательницами. Об этом пишет издание Daily Mail.

Во время трансляции в TikTok Меризай заявил, что ему известны случаи, когда сотрудницы тюрьмы спят с заключенными. По его утверждению, он лично организовал одну из таких встреч для другого заключенного. Сам Меризай таких свиданий избегает: опасается, что его поймают, и тогда ему придется провести за решеткой еще больше времени. Он приговорен к 32 годам лишения свободы.

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В чате во время трансляции, которую вел Меризай, общались бывшие заключенные. Один из них подтвердил его слова и добавил, что в его случае надзирательницы брали за секс деньги. Одна встреча, по его словам, стоила две тысячи фунтов стерлингов (230 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Великобритании модель OnlyFans, работавшую в тюрьме, задержали за видео, на котором она занимается сексом с заключенным. Эти кадры, снятые другим преступником, распространялись среди заключенных с помощью незаконно пронесенных телефонов.

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      Олег Парамонов
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