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08:00, 15 января 2024Из жизни

Тюремную надзирательницу арестовали за секс с заключенным

Фото: Julian Stratenschulte / Globallookpress.com

В Великобритании тюремная надзирательница занялась сексом с отбывающим наказание преступником и была поймана с поличным. Об этом сообщает Daily Mail.

25-летняя бывшая сотрудница мужской тюрьмы Birmingham Шанайа Бейгам неоднократно вступала в сексуальную связь с заключенным Джошуа Маллингсом. Она флиртовала и занималась сексом с преступником в кладовом помещении учреждения.

Об отношениях надзирательницы и заключенного стало известно, когда руководство тюрьмы заподозрило неладное и установило камеры в кладовке. Записи подтвердили, что Бейгам и Маллингс состояли в интимных отношениях. Надзирательницу арестовали и обвинили в злоупотреблении служебным положением.

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Бейгам признала свою вину. Суд приговорил ее к 16 месяцам лишения свободы. По словам защитника, обвиняемая вступила в связь с заключенным из-за проблем в личной жизни. В тот период на поведение Бейгам оказал влияние брак по расчету, в котором она состоит.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 21-летняя сотрудница тюрьмы вступила в отношения с отбывающим наказание преступником и попала под следствие. Девушка не признала свою вину.

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