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02:01, 12 января 2024Из жизни

Сотрудница тюрьмы завела роман с заключенным и попала под следствие

Daily Mail: в Великобритании сотрудница тюрьмы завела роман с заключенным
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Великобритании 21-летняя сотрудница тюрьмы вступила в отношения с отбывающим наказание преступником и попала под следствие. Об этом сообщает Daily Mail.

Меган Брин работала в двух мужских тюрьмах в округе Гвинт, Уэльс. В 2022 году в одном из мест лишения свободы она познакомилась с заключенным. Брин сблизилась с преступником и завела с ним роман, о котором через некоторое время стало известно суду.

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Сотрудницу тюрьмы обвинили в неправомерном поведении на государственной службе, а также в незаконном доступе к компьютеру. Как заявили в суде, она запрограммировала компьютер на выполнение команды, обеспечивающей несанкционированный доступ к программе или данным, хранящимся в нем.

В ходе слушания Брин отрицала свою вину. Рассмотрение дела было отложено на ноябрь 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Великобритании надзирательница занялась сексом по телефону с заключенным и попала под суд. Когда администрация узнала об отношениях заключенного и надзирательницы, его перевели в другую тюрьму, а ее уволили.

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      Алиса Удовик
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