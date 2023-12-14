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05:00, 14 декабря 2023Из жизни

Надзирательница занялась сексом по телефону с заключенным и попала под суд

Фото: Carl Recine / Reuters

В Великобритании продолжается суд над надзирательницей тюрьмы, которая завела близкие отношения с одним из заключенных. Об этом сообщает WalesOnline.

26-летняя Рут Шмило из валлийского города Понтиприт попала в центр скандала еще в 2021 году. Тогда следователи установили, что женщина сблизилась с одним из заключенных наркоторговцев. В исправительном заведении она работала с октября 2020-го.

Более того, в суде заявили, что Шмило не только не рассказала начальству об оказывавшем ей знаки внимания преступнике, но отвечала на них. Она также не сообщила, что у заключенного был спрятан мобильный телефон, что является грубым нарушением правил тюрьмы. В какой-то момент мужчина передал ей свой номер на листке бумаги, и они начали созваниваться и даже заниматься сексом по телефону.

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Когда администрация узнала об отношениях заключенного и надзирательницы, его перевели в другую тюрьму, а ее уволили. На заседании прокурор признал, что женщина несколько раз пыталась закончить отношения с преступником, однако «не предприняла для этого решительных шагов».

Шило отказывается признать себя виновной по одному из выдвинутых обвинений, которое касается преступного поведения на госслужбе. Процесс продолжается.

Ранее сообщалось, что в Бельгии сотрудников тюрьмы Лантэн на окраине Льежа поймали на сексе на рабочих местах. Скандал разгорелся после обнародования информации о том, что 12 тюремщиков регулярно устраивают оргии после работы.

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      Никита Савин
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