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08:30, 20 ноября 2023Из жизни

Сотрудников тюрьмы поймали на оргиях и сексе на рабочих местах

Фото: Yves Herman / Reuters

В Бельгии сотрудников тюрьмы Лантэн на окраине Льежа поймали на сексе на рабочих местах. Об этом сообщает Daily Mirror.

Скандал разгорелся после обнародования информации о том, что 12 тюремщиков регулярно устраивают оргии после работы. Очевидец рассказал, что секс-вечеринки проходили в гидромассажном бассейне одного из сотрудников, которого он обозначает инициалом «П». При этом участники надевали разноцветные браслеты, чтобы каждый раз заниматься сексом с новыми партнерами.

Один из старших сотрудников тюрьмы якобы предоставлял свой кабинет коллеге с инициалом «С». В служебном помещении она вступала в половые контакты с другими работниками. «В шесть утра она давала понять, что не сможет работать, если не займется сексом», — заявил инсайдер и назвал «С» нимфоманкой.

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Он также выразил изумление тем, что женщину вообще приняли на работу в тюрьму Лантэн, так как там содержался ее брат, осужденный за тяжкое преступление. В данный момент родственника «С» перевели в другую тюрьму. «П» запретили вход в женское отделение учреждения после того, как выяснилось, что он занимался сексом с одной из заключенных.

В понедельник, 13 ноября, в Министерстве юстиции Бельгии заявили, что осведомлены о проблемах в исправительном заведении. Внутреннее расследование поручено начальнику тюрьмы. Другие детали не будут раскрыты до завершения следствия.

Ранее сообщалось, что в Великобритании вынесли приговор сотруднице тюрьмы, которая завела роман с заключенным и снабжала его наркотиками. В декабре 2020 года 27-летняя Джоан Хантер, работавшая в тюрьме города Солфорд, графство Большой Манчестер, тайно пронесла на территорию исправительного учреждения мобильный телефон и марихуану, которые передала заключенному Коннору Уиллсу.

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      Никита Савин
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