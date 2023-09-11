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05:01, 11 сентября 2023Из жизни

Сотрудница тюрьмы получила срок за роман с заключенным

В Великобритании сотрудницу тюрьмы осудили на три года за роман с преступником

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

В Великобритании вынесли приговор сотруднице тюрьмы, которая завела роман с заключенным и снабжала его наркотиками. Об этом сообщает LADbible.

В декабре 2020 года 27-летняя Джоан Хантер, работавшая в тюрьме города Солфорд, графство Большой Манчестер, тайно пронесла на территорию исправительного учреждения мобильный телефон и марихуану, которые передала заключенному Коннору Уиллсу. В среду, 6 сентября, ее приговорили к трем годам лишения свободы.

Следствие установило, что между Хантер, работавшей в тюрьме с 2018 года, и преступником завязался роман. Сначала Уиллс очень не понравился Хантер, так как казался «надменным и кичился своим авторитетом». Однако позже между ними возникли близкие отношения. В итоге сотрудница тюрьмы пошла на должностные преступления ради возлюбленного.

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Кроме того, Хантер отправляла Уиллсу свои откровенные фотографии. При этом женщина отрицала, что ее отношения с заключенным носили сексуальный характер.

Адвокаты Хантер пытались представить ее «наивной, впечатлительной и ранимой женщиной», попавшей под влияние матерого уголовника. Однако судья заявил, что женщина действовала из своих «эгоистических страстей» и подвергла опасности коллег и других заключенных. Он также сказал, что Хантер «нанесла удар в самое сердце системы правосудия».

Ранее сообщалось, что суд в британском графстве Стаффордшир приговорил тюремщицу к году тюрьмы из-за интимных отношений с заключенным. Следствие установило, что пара неоднократно занималась сексом по телефону.

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    Никита Савин
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