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12:15, 20 февраля 2023Из жизни

Сотрудница тюрьмы попала под суд за неподобающие отношения с заключенным

Надзирательница в Великобритании завела близкие отношения с заключенным и попала под суд

Фото: Hannah McKay / Reuters

В Великобритании под суд попала сотрудница тюрьмы, которая завела близкие отношения с одним из заключенных и снабжала его наркотиками. Об этом сообщает Daily Mail.

27-летнюю Джоанн Хантер обвиняют в сговоре с целью совершения преступления на госслужбе. Сторона обвинения утверждает, что женщина вступила в «неподобающие отношения» с заключенным тюрьмы в городе Солфорд, графство Большой Манчестер.

По данным следствия, в декабре 2020 года Хантер тайно пронесла на территорию исправительного учреждения мобильный телефон и марихуану, которые передала одному из осужденных преступников. После того как нарушение было раскрыто, женщину уволили. Она работала надзирательницей в тюрьме Солфолда с декабря 2018 года.

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В суде женщина выслушала обвинение и подтвердила свою личность и адрес, не делая никаких иных заявлений. Следующее заседание назначено на 23 марта.

Ранее сообщалось, что бывший медицинский работник тюрьмы в британском городе Бридженд, Уэльс, попала за решетку после того, как завела роман с преступником. Женщина близко общалась с заключенным, который в 2019 году был приговорен к пяти годам лишения свободы за сбыт наркотиков.

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Никита Савин
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