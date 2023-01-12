Сотрудница тюрьмы завела роман с заключенным и попала за решетку

Daily Mail: медицинский работник тюрьмы завела роман с заключенным и попала за решетку

Элиз Хиббс, бывший медицинский работник тюрьмы в британском городе Бридженд, Уэльс, попала за решетку после того, как завела роман с преступником. Об этом сообщает Daily Mail.

Хиббс общалась с заключенным Гарри Пулленом, который был приговорен к пяти годам лишения свободы в 2019 году за сбыт наркотиков. Позже преступника перевели в другую тюрьму из-за подозрений в наличии отношений с работницами учреждения. Когда Пуллена переводили в третью тюрьму для подготовки к освобождению, во время осмотра в его прямой кишке был обнаружен мобильный телефон. Заключенный получил дополнительный тюремный срок.

В ходе расследования выяснилось, что Пуллен познакомился с Хиббс, когда она оказывала ему медицинскую помощь в тюрьме, а затем связался с ней в социальной сети. Хиббс уволилась в июле 2021 года, но уже через неделю была арестована и призналась, что обменивалась сообщениями с заключенным и флиртовала с ним. Бывшую сотрудницу тюрьмы приговорили к шести месяцам тюремного заключения. Женщина утверждает, что между ней и преступником никогда не было сексуальных отношений.

Позже суду стало известно, что Хиббс — не единственная сотрудница тюрьмы, вступившая в близкие отношения с заключенным. 25-летняя Рут Шмайло также общалась с Пулленом и была арестована. Шмайло обвинили в неправомерном поведении на государственной службе. Сотрудница тюрьмы отрицает свою вину. Она была выпущена под залог и скоро предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что 29-летняя Коринн Редхед, бывшая сотрудница мужской тюрьмы, родила ребенка от заключенного Роберта О’Коннора и попала за решетку. Редхед отрицала свою вину, пока сотрудники полиции не обнаружили, что в свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец» указан О’Коннор.

