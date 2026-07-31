RT: Россиянин трижды возвращался на СВО после ранений

Россиянин трижды возвращался в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине после ранений. Историю бойца с позывным Сибирь публикует RT.

По данным издания, первое ранение военнослужащий получил под Водяным в 2023 году. Когда его боевая машина пехоты заходила на штурм укрепрайона противника, рядом разорвалась минометная мина. Отмечается, что несмотря на обстрел, группа успела высадиться и выполнить задачу.

Второе ранение Сибирь получил при выполнении задачи по уничтожению пулеметчика Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Все остались практически целые — ну только мелкие ранения или небольшие контузии. В общем, все прошло благополучно», — вспомнил собеседник издания.

Третье ранение он получил сравнительно недавно из-за прилета дронов ВСУ. «Машина стояла в укрытии, оказывали противодействие "птичкам". Ну и получилось, что зацепило. Коптеры прилетели на нашу позицию. Но они конкретно не знали, где мы, мы были хорошо замаскированы, сетями обвешаны, так что не прицельно. Вот маленько зацепило», — рассказал боец.

С его слов, в результате сброса с беспилотника осколки попали ему в лицо, в том числе — в глаз, а также в стопу. Несмотря на ранения, Сибирь сумел вывести подбитую машину из-под обстрела и добраться до медиков. «Быстренько заехал, быстренько пацанов своих забрал, быстренько отработал и быстренько вернулся», — заключил он.

После ранения, которое оказалось более серьезным, чем казалось поначалу, Сибирь попросился на полигон — тренировать новобранцев.

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