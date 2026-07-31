Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:34, 31 июля 2026Россия

Россиянин трижды возвращался на СВО после ранений

RT: Россиянин трижды возвращался на СВО после ранений
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Россиянин трижды возвращался в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине после ранений. Историю бойца с позывным Сибирь публикует RT.

По данным издания, первое ранение военнослужащий получил под Водяным в 2023 году. Когда его боевая машина пехоты заходила на штурм укрепрайона противника, рядом разорвалась минометная мина. Отмечается, что несмотря на обстрел, группа успела высадиться и выполнить задачу.

Второе ранение Сибирь получил при выполнении задачи по уничтожению пулеметчика Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Все остались практически целые — ну только мелкие ранения или небольшие контузии. В общем, все прошло благополучно», — вспомнил собеседник издания.

Материалы по теме:
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо» Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо»Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
10 октября 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

Третье ранение он получил сравнительно недавно из-за прилета дронов ВСУ. «Машина стояла в укрытии, оказывали противодействие "птичкам". Ну и получилось, что зацепило. Коптеры прилетели на нашу позицию. Но они конкретно не знали, где мы, мы были хорошо замаскированы, сетями обвешаны, так что не прицельно. Вот маленько зацепило», — рассказал боец.

С его слов, в результате сброса с беспилотника осколки попали ему в лицо, в том числе — в глаз, а также в стопу. Несмотря на ранения, Сибирь сумел вывести подбитую машину из-под обстрела и добраться до медиков. «Быстренько заехал, быстренько пацанов своих забрал, быстренько отработал и быстренько вернулся», — заключил он.

После ранения, которое оказалось более серьезным, чем казалось поначалу, Сибирь попросился на полигон — тренировать новобранцев.

Ранее многодетный отец из Якутии вернулся на СВО после тяжелого ранения с категорией Д, которая означает полную негодность к военной службе. Раньше он был штурмовиком, а теперь служит в разведке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Это вторжение». Испанию накрыл масштабный миграционный кризис. Как он ударит по Европе и при чем здесь США и Израиль?
    Военный эксперт оценил работу нового главкома ВСУ
    Названа неожиданная причина «миграционного вторжения» в Испанию
    Россиянин трижды возвращался на СВО после ранений
    Названы идеальные блюда для людей с высокой температурой
    Россия ударила по нефтеперерабатывающему заводу в Одессе
    Российскому фондовому рынку спрогнозировали рост
    Варламов рассказал о российском происхождении за рубежом и «чуть не отхватил»
    Завоз в Россию трудовых мигрантов из визовых стран ускорился
    Дочь Бориса Немцова заочно арестовали в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok