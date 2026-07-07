Многодетный отец вернулся на СВО после тяжелого ранения с категорией Д

RT: Российский боец вернулся на СВО после тяжелого ранения с категорией Д

Многодетный отец из Якутии вернулся в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине после тяжелого ранения с категорией Д, которая означает полную негодность к военной службе. Историю российского бойца с позывным Сансара публикует RT.

В 2022 году россиянин ушел добровольцем на СВО. Два года он прослужил в рядах Вооруженных сил России и получил тяжелое ранение, после которого ему поставили в военном билете категорию Д. Мужчина был уволен с военной службы по негодности, но в декабре 2025 года смог вернуться на фронт.

На СВО ему удалось вернуться в составе отряда «Волки» в качестве разведчика. До этого он был штурмовиком.

«Мой позывной — это своего рода напоминание мне о том, что после каждого трудного периода наступает перерождение, обновление сил и продолжение борьбы», — прокомментировал свое решение Сансара.

Ранее сообщалось, как Сансара, будучи штурмовиком, три месяца вдвоем с сослуживцем удерживал отбитую у Вооруженных сил Украины позицию в ущелье в условиях постоянных обстрелов и нехватки ресурсов, в частности — воды. Только в июне 2026 года удалось отправить группу солдат, чтобы они заменили бойцов.