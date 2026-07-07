Двое бойцов СВО три месяца удерживали позицию при постоянных обстрелах и нехватке ресурсов

RT: Бойцы СВО три месяца удерживали позицию при постоянных обстрелах и нехватке ресурсов

Двое российских бойцов три месяца удерживали отбитую у Вооруженных сил Украины (ВСУ) позицию в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в условиях постоянных обстрелов и нехватки ресурсов, в частности — воды. Их историю публикует RT.

«По три-четыре дня мы не могли вообще из блиндажа выйти. Ни воды, ничего. Ребята пытались скинуть нам помощь — но даже выйти, чтобы ее забрать, было невозможно. Постоянный контроль 24 на 7. С любой стороны можно было ожидать противника. Обстреливали нас по полной. Налетали как коршуны», — вспомнил военнослужащий с позывным Сансара.

Позицию российские военные заняли в феврале 2026 года. Речь идет о хорошо укрепленном блиндаже в ущелье. Зайти туда удалось с помощью взрывчатки. Как рассказал Сансара, украинским солдатам предлагали сдаться, но те отказались, и тогда российские военные подорвали опорник из гранатомета.

В ответ в течение последующих пяти-десяти минут ВСУ атаковали российских штурмовиков с помощью FPV-дронов, беспилотников типа «Баба-яга» и минометов. В том бою тяжело ранили одного из членов российской группы. Его эвакуировали, а Сансара с сослуживцем с позывным Белей остались вдвоем удерживать занятый рубеж до подхода подкрепления.

По словам Сансары, противник постоянно, но безуспешно засылал к ним двойки и тройки диверсантов, по ним работали артиллерия, минометы и дроны. Только в апреле к бойцам удалось прорваться подкреплению. С этого момента позицию удерживали уже пять человек.

«Вдвоем было тяжело. Одна позиция, постоянное напряжение, ни сна, ни отдыха. Чуть зазевался — нет ни тебя, ни удерживаемой территории. Этого нельзя было допустить ни в коем случае», — рассказал собеседник издания.

Последняя серьезная стычка произошла, когда большая группа противника ночью попыталась заминировать подходы к блиндажу и взорвать его. Сансара с сослуживцами отстреливались, а командование наводило артиллерию и отправляло FPV-дроны. «В итоге врага отбросили с потерями — так, что он перестал соваться в этот лес», — обозначил боец.

Только в июне 2026 года удалось отправить группу бойцов, чтобы они заменили Сансару с Белеем.

Ранее сообщалось, как три месяца удерживавший позиции на СВО российский боец с позывным Монах делил 1,5 литра воды на восьмерых в 40-градусную жару. На позицию под Малой Токмачкой он со своей группой заходил в июне, а вышел только в сентябре.

