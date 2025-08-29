Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей

В Забайкалье после смерти матери на могиле бойца СВО умер и его брат

В Забайкальском крае в семье погибшего участника спецоперации на Украине (СВО) произошло сразу две трагедии: сперва на его могиле умерла мать, не выдержавшая утраты, а после ее похорон скончался и его брат. Как сообщает региональный портал Chita.ru, 28-летний Евгений Шарыпов возвращался после похорон матери из города Балей к себе домой, в село Шелопугино. В дороге ему стало плохо. Вероятно, от перенесенного стресса у него открылась язва. Молодой человек остановился у родственников, которые несколько раз вызывали ему скорую помощь. Он не дождался помощи врачей.

Как утверждают местные жители, медики по телефону предложили потерявшему брата и мать мужчине дождаться местного фельдшера. Машина скорой помощи не появилась, и спасти Евгения не удалось. Соседи уверены, что болезнь обострилась на фоне сильнейшего потрясения — двойной утраты самых близких людей. На похоронах матери он держался стойко, но окружающим было видно, как ему тяжело.

Евгений был приемным сыном, однако в семье его всегда воспринимали как родного — он носил общую со всеми фамилию и отчество. Молодой человек получил образование в местной школе в городе Балей и профессиональном училище, создал собственную семью и жил отдельно.

Несмотря на это, он постоянно поддерживал тесную связь с родителями, а после трагической гибели брата стал навещать их еще чаще, стремясь быть опорой для матери и разделить с ней горе. На старой странице Евгения в соцсетях загружена картинка с надписью: «Любви достойна только мать»

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

«Семья буквально развалилась на глазах»

Череда трагедий началась в семье с гибели на СВО 23-летнего Максима Шарыпова. По информации военного комиссара Балея Евгения Болонева, молодого человека в 2020 году призвали на срочную службу, после чего он стал контрактником. В октябре 2022 года он подписал второй контракт и воевал на СВО в качестве старшего водителя-механика в танковом батальоне. В июне 2025-го погиб в бою неподалеку от села Отрадное в Донецкой народной республике.

Его мать, Ольга Шарыпова, работавшая уборщицей, смерть сына переживала крайне тяжело. По словам знакомых, Максим был «звездочкой» — прекрасно учился, активно участвовал в жизни города. Ольга подолгу проводила время на кладбище у свежей могилы.

Прошло чуть более 40 дней, и ее сердце не выдержало. Тело Ольги Шарыповой было обнаружено прямо на могиле Максима. Ее нашли рабочие, которые пришли на соседний участок. Ей было всего около 50 лет

«Семья буквально развалилась на глазах. Это чудовищное стечение обстоятельств, а не следствие образа жизни», — говорят соседи.

Третьи похороны

Похороны Евгения Шарыпова должны пройти 30 августа на городском кладбище в Балее. Его могила будет расположена на Аллее Героев СВО, рядом с братом и матерью.

Местные жители организовали сбор средств для семьи — на момент публикации было собрано около 100 тысяч рублей на похоронные расходы.

В их доме остались отец-инвалид и двое несовершеннолетних сыновей 15-16 лет. Семья не успела получить положенные выплаты за погибшего на СВО Максима: мать не оформила документы, а отец из-за тяжелой формы инвалидности физически не мог этого сделать

Главным вопросом теперь остается то, как отец-инвалид и двое подростков справятся с последствиями тройной трагедии. К поддержке семьи подключились школьные психологи и фонды помощи участникам СВО. Близких родственников у них практически не осталось, за исключением дяди.

Материнское горе

Это не первый случай, когда матери не выдерживают потерю сыновей на СВО. В поселке Северный под Нижним Тагилом 50-летняя женщина скончалась за два дня до похорон сына Владислава. В день смерти Елена Поздеева посетила военкомат. Когда она вернулась домой, ей стало плохо. Прибывшая скорая помощь уже не смогла помочь.

«Материнское сердце не выдержало такого горя. Елена ждала его [сына] долго, но так и не дождалась возможности попрощаться», — рассказала близкая знакомая семьи в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

У 63-летней жительницы Брянской области остановилось сердце после известия о гибели сына в зоне СВО. Как сообщает группа «Подслушано Почеп Region» во «ВКонтакте», мать получила официальное уведомление о смерти сына-ефрейтора 1985 года рождения.

Спустя полчаса после трагической новости женщина скончалась.

Аналогичный случай произошел в Свердловской области. Жительница Верхней Пышмы с тремя детьми получила через мессенджер сообщение от сослуживца мужа, который рассказал о его гибели. У женщины случился инфаркт. Несмотря оказанную медицинскую помощь, спасти ее не удалось.

Синдром разбитого сердца

Как пояснила «Ленте.ру» военный клинический психолог, автор Telegram-канала «Жить после» Эльвира Степанова, первые 40 дней после потери считаются критическим периодом с точки зрения психологической и физиологической уязвимости. Именно в этот месяц с небольшим психика и тело испытывают максимальные нагрузки. Могут обостряться все болезни, а риск инфарктов, инсультов и несчастных случаев максимален.

Однако острое горе длится гораздо дольше — этот процесс индивидуален и может занимать месяцы, а иногда и годы.

Исследования показывают, что потеря близкого человека вызывает сильный стресс, который запускает в организме сложные физиологические процессы, — говорит Степанова. — Это не просто эмоциональная реакция, а реальные изменения в работе гормональной и иммунной систем, а также в работе сердца

По словам экcперта, в организме человека резко повышается уровень кортизола и адреналина. Это приводит к скачкам давления, нарушению сердечного ритма, спазмам сосудов. Хронический стресс подавляет иммунную систему. А эмоциональная боль вызывает реальную боль в груди. Это явление даже называют «синдромом разбитого сердца».

По себе могу сказать: примерно через месяц после гибели мужа на СВО я оказалась на операционном столе. Хроническое заболевание может на фоне этого запредельного стресса обостриться мгновенно. Это было прямое следствие того, что организм не выдерживает груза горя, — говорит Степанова. — Именно поэтому так важно быть начеку в этот период и особенно бережно относиться к себе или к своему горюющему близкому